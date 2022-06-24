«Платный въезд в город – неизбежный процесс»: дорогам в Татарстане добавят интеллекта
Татарстан планирует перейти на новый уровень зрелости интеллектуальных транспортных систем. Для этого в городских агломерациях в том числе будет увеличено количество видеокамер и светофоров, связанных с центром управления дорожным движением. Как проект может избавить крупные города от пробок – в материале «Татар-информа».
«Дорога без интеллектуальных транспортных систем – не дорога»
В Татарстане планируется развивать интеллектуальные транспортные системы (ИТС). «Дорога без интеллектуальных транспортных систем (ИТС) – не дорога», – отметил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на вебинаре, посвященном концептуальным вопросам современного состояния и развития ИТС.
Всего у ИТС пять степеней – уровней зрелости. Сейчас агломерации Казани и Набережных Челнов находятся на первом, начальном: на дорогах есть подсистемы светофорного управления и мониторинга параметров транспортных потоков.
«К сожалению, по агломерации Казани мы должны сказать, что у нас уровень зрелости первый – нулевой. Обязательный уровень должен быть вторым. В этом году мы в Казани второго уровня зрелости достигнем», – отметил Минниханов.
Для повышения «уровня зрелости» нужно создать центр управления дорожным движением и центр мониторинга и управления общественным транспортом. В том числе потребуется увеличить количество камер фотофиксации и светофоров, связанных с центром управления дорожным движением. На втором уровне также должны быть установлены подсистемы диспетчеризации, управления службами содержания дорог, фиксирования ДТП и реагирования на чрезвычайные ситуации.
«ИТС – это инструмент управления транспортным спросом»
Одно из назначений ИТС – управление транспортными потоками таким образом, чтобы была возможность предотвращать возникновение пробок на дорогах. В связи с этим участник вебинара поинтересовался, как именно интеллектуальные транспортные системы могут решить эту проблему.
«Буквально две недели назад было празднование дня рождения города Иннополис. Город установил антирекорд по затору – 10 баллов. Начиная с поселка Залесный до Иннополиса пробка была на протяжении 25 километров, затрудняя тем самым движение перевозчикам и спецтранспорту», – отметил он.
Профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Султан Жанкаев отметил, что проблема Иннополиса возникла из-за того, что там использовались интеллектуальные транспортные системы первого поколения.
«Там был поток, который в разы превышает пропускную способность города Иннополис, поэтому была пробка. Вот почему мы говорим о переходе на второй уровень ИТС, когда есть возможность управлять транспортным спросом. Например, можно регулировать стоимость парковочного пространства, доступности, возможности выезда. Как минимум она закончится тем, что люди не будут стоять в пробках», – отметил он.
Он добавил, что «ИТС является инструментом управления транспортным спросом».
«Мы всегда говорим, что платность заезда в город – неизбежный процесс. Платность проезда – неизбежный процесс, как и езда на общественном транспорте – образ жизни. Если бы все поехали на автобусах, проблем с пробками бы не было», – подытожил Рифкат Минниханов.
«Пока система не на том уровне, как хотелось бы»
Системы ИТС в Татарстане – это часть Единой цифровой платформы управления транспортной системой (ЕПУТС), которая создается по всей России. В республике она действует с 2020 года. Система связана с Распределенным ситуационным центром РТ, который позволяет принимать управленческие решения на основе информационно-аналитических данных.
«В Татарстане разработка ЕПУТС была разбита на этапы. В первую очередь мы собирали всё, что касалось Казанской агломерации. Это было связано с выбросами вредных веществ, интенсивностью транспортных потоков и работой общественного транспорта. Мы старались визуализировать загруженность автомобильных дорог – с помощью визуализации дорожных событий на карте», – рассказал Рифкат Минниханов.
Однако спикер отметил малое количество пользователей ЕПУТС и то, что пока система «не на том уровне, как хотелось бы».
«Сегодня те плановые мероприятия, которые мы хотим реализовать, позволят перейти на второй уровень зрелости, но я не первый раз говорю: для чего нужна транспортная платформа ЕПУТС? Сегодня существует всего 68 [зарегистрированных] пользователей. Я думаю, это те, кто занимается разработкой», – сказал он.
Минниханов рассказал, что в начале марта проводилась стратегическая сессия для всех министерств, ведомств и организаций. «Количество зарегистрированных пользователей, к сожалению, увеличилось на 11 человек. Здесь есть вопрос: овчинка выделки не стоит? Хотя мы вложили много денег. Но в любом случае мы будем создавать», – заявил Рифкат Минниханов.