«Платный въезд в город – неизбежный процесс»: дорогам в Татарстане добавят интеллекта

Татарстан планирует перейти на новый уровень зрелости интеллектуальных транспортных систем. Для этого в городских агломерациях в том числе будет увеличено количество видеокамер и светофоров, связанных с центром управления дорожным движением. Как проект может избавить крупные города от пробок – в материале «Татар-информа».

Татарстан планирует перейти на новый уровень зрелости интеллектуальных транспортных систем Фото: © «Татар-информ»

«Дорога без интеллектуальных транспортных систем – не дорога»

В Татарстане планируется развивать интеллектуальные транспортные системы (ИТС). «Дорога без интеллектуальных транспортных систем (ИТС) – не дорога», – отметил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на вебинаре, посвященном концептуальным вопросам современного состояния и развития ИТС.

Всего у ИТС пять степеней – уровней зрелости. Сейчас агломерации Казани и Набережных Челнов находятся на первом, начальном: на дорогах есть подсистемы светофорного управления и мониторинга параметров транспортных потоков.

«К сожалению, по агломерации Казани мы должны сказать, что у нас уровень зрелости первый – нулевой. Обязательный уровень должен быть вторым. В этом году мы в Казани второго уровня зрелости достигнем», – отметил Минниханов.

Рифкат Минниханов: «Дорога без интеллектуальных транспортных систем – не дорога» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для повышения «уровня зрелости» нужно создать центр управления дорожным движением и центр мониторинга и управления общественным транспортом. В том числе потребуется увеличить количество камер фотофиксации и светофоров, связанных с центром управления дорожным движением. На втором уровне также должны быть установлены подсистемы диспетчеризации, управления службами содержания дорог, фиксирования ДТП и реагирования на чрезвычайные ситуации.

«ИТС – это инструмент управления транспортным спросом»

Одно из назначений ИТС – управление транспортными потоками таким образом, чтобы была возможность предотвращать возникновение пробок на дорогах. В связи с этим участник вебинара поинтересовался, как именно интеллектуальные транспортные системы могут решить эту проблему.

«Буквально две недели назад было празднование дня рождения города Иннополис. Город установил антирекорд по затору – 10 баллов. Начиная с поселка Залесный до Иннополиса пробка была на протяжении 25 километров, затрудняя тем самым движение перевозчикам и спецтранспорту», – отметил он.

Одно из назначений ИТС – управление транспортными потоками таким образом, чтобы была возможность предотвращать возникновение пробок на дорогах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Султан Жанкаев отметил, что проблема Иннополиса возникла из-за того, что там использовались интеллектуальные транспортные системы первого поколения.

«Там был поток, который в разы превышает пропускную способность города Иннополис, поэтому была пробка. Вот почему мы говорим о переходе на второй уровень ИТС, когда есть возможность управлять транспортным спросом. Например, можно регулировать стоимость парковочного пространства, доступности, возможности выезда. Как минимум она закончится тем, что люди не будут стоять в пробках», – отметил он.

Он добавил, что «ИТС является инструментом управления транспортным спросом».

«Мы всегда говорим, что платность заезда в город – неизбежный процесс. Платность проезда – неизбежный процесс, как и езда на общественном транспорте – образ жизни. Если бы все поехали на автобусах, проблем с пробками бы не было», – подытожил Рифкат Минниханов.

«Платность заезда в город – неизбежный процесс» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Пока система не на том уровне, как хотелось бы»



Системы ИТС в Татарстане – это часть Единой цифровой платформы управления транспортной системой (ЕПУТС), которая создается по всей России. В республике она действует с 2020 года. Система связана с Распределенным ситуационным центром РТ, который позволяет принимать управленческие решения на основе информационно-аналитических данных.

«В Татарстане разработка ЕПУТС была разбита на этапы. В первую очередь мы собирали всё, что касалось Казанской агломерации. Это было связано с выбросами вредных веществ, интенсивностью транспортных потоков и работой общественного транспорта. Мы старались визуализировать загруженность автомобильных дорог – с помощью визуализации дорожных событий на карте», – рассказал Рифкат Минниханов.

Однако спикер отметил малое количество пользователей ЕПУТС и то, что пока система «не на том уровне, как хотелось бы».

Системы ИТС в Татарстане – это часть Единой цифровой платформы управления транспортной системой, которая создается по всей России Фото: © «Татар-информ»

«Сегодня те плановые мероприятия, которые мы хотим реализовать, позволят перейти на второй уровень зрелости, но я не первый раз говорю: для чего нужна транспортная платформа ЕПУТС? Сегодня существует всего 68 [зарегистрированных] пользователей. Я думаю, это те, кто занимается разработкой», – сказал он.

Минниханов рассказал, что в начале марта проводилась стратегическая сессия для всех министерств, ведомств и организаций. «Количество зарегистрированных пользователей, к сожалению, увеличилось на 11 человек. Здесь есть вопрос: овчинка выделки не стоит? Хотя мы вложили много денег. Но в любом случае мы будем создавать», – заявил Рифкат Минниханов.