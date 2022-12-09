Платные услуги роддомов и жилье в селе: молодежь задала свои вопросы на форуме в Казани

На Республиканском антикоррупционном форуме в Казани прошла сессия с участием молодежных активистов, которые задали интересующие их вопросы представителям власти. В частности, они затронули такие проблемы, как неравноправие платных и бесплатных пациенток в роддомах и доступность жилья в селе.

Участников сессии поприветствовала председатель Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

«Эффективная работа по борьбе с коррупцией — это одно из ключевых условий развития гражданского общества и современного государства. Все антикоррупционные меры, принятые у нас в стране, должны работать как с точки зрения законодательства, так и в практике применения. Опираясь на различные социальные институты, в том числе на молодежь, мы должны ориентироваться на экономическое развитие. Мне бы хотелось, чтобы мы на форуме говорили не только о проблемах, но и возможных путях их решения», — отметила парламентарий.

Первым вопросом от собравшихся к представителям власти стало неравноправие при оказании услуг в родильных домах. По словам затронувшего проблему, роженицы зачастую не получают достаточного ухода и внимания от врачей в бесплатном отделении и поэтому вынуждены обращаться к платным услугам. Модератор встречи — председатель Молодежного парламента РТ Нина Шимина заметила, что этот вопрос наиболее часто звучит на встречах с молодежью, посвященных антикоррупционной деятельности. Прозвучало предложение создать сервис для обратной связи.

В ответ заведующая вторым отделением клинической городской больницы №16 Лилия Давлятшина рассказала, что все услуги в бесплатном отделении роддомов оказываются по программе госгарантии.

«В прошлом году в Татарстане родилось около 39 тыс. детей. Медицинская помощь в роддомах оказывается по трем разным уровням — в зависимости от мощности учреждения и местности. Почти в каждом родильном доме можно выбрать для себя ряд коммерческих услуг. Что касается обратной связи, то у нас есть интернет-приемная, все родильные дома имеют странички в социальных сетях», — заявила она.

Светлана Захарова обратила внимание на необходимость изучить, что положено роженицам по госпрограмме. Если в роддоме действительно не оказываются все положенные услуги, тогда уже стоит обращаться с официальной жалобой, добавила она.

Следующим вопросом стал законодательный барьер, который не позволяет сельской молодежи оставаться в очереди на получение жилья при переезде в другой район, хотя тенденция к миграции молодых специалистов между муниципалитетами становится все актуальнее.

«Жилищная программа реализуется 16 лет. Это вопрос не новый, но в настоящее время можно двигаться в очереди только в рамках своего муниципального района. У нас нет разработанной программы для единой очереди внутри республики. Это станет возможно, когда будет оцифрована процедура подачи заявления», — прокомментировал сложившуюся ситуацию начальник отдела аудита и антикоррупционной работы Минсельхозпрода РТ Рашид Ибрагимов.

Молодых людей также интересовали темы записи к врачам узких специальностей, критерии оценивания детей в школах, летний отдых для детей с ограниченными возможностями здоровья, процесс взыскания алиментов и многое другое.