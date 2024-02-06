«Платить вы будете дорого!»: кого Росприроднадзор заставит раскошелиться в Татарстане

Расширенное заседание Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора прошло в Челнах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предприятия пытаются занизить категорию негативного воздействия на природу

Около 9 тыс. объектов, которые негативно влияют на окружающую среду, насчитывается в Чувашии, Марий Эл и Татарстане – за этими территориями наблюдает Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора. В том числе 265 объектов относятся к первой категории – они оказывают наиболее значительное воздействие, сообщил на итоговом заседании ведомства в Набережных Челнах руководитель Фаяз Шакиров.

«Есть предприятия, которые заявляются на понижение категории без объективных причин, чтобы уйти от ответственности по разработке природоохранных мероприятий и документации. В 2023 году управлением отказано по 112 таким случаям, в том числе 22 отказа – в понижении объектов первой категории. Объектам первой категории неоднократно доводилась информация о необходимости получения комплексных экологических разрешений. Несмотря на то, что работа в данном направлении управлением ведется с 2020 года, выдано лишь 27 комплексных экологических разрешений», — констатировал Шакиров.

Он пояснил, что все юридические лица, осуществляющие деятельность на объектах первой категории, обязаны получить комплексные экологические разрешения (КЭР) до конца 2024 года. Их отсутствие приведет к увеличению платы за негативное воздействие на окружающую среду в стократном размере, предупредил спикер.

Заканчиваются резервы мусорных полигонов

Специалисты Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в 2023 году изучили остаточную вместимость полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). По итогам проведенной работы выяснилось, что в Татарстане, Чувашии и Марий Эл завершен срок эксплуатации более чем у 70% объектов для складирования мусора.

«Острым на сегодняшний день остается вопрос соблюдения природоохранного законодательства в области обращения с ТКО, что подтверждается и поручениями Президента России. Ситуация требует вмешательства не только природоохранных ведомств, но и других органов власти», — отметил Фаяз Шакиров.

Исчерпана вместимость полигонов в Менделеевском, Сармановском, Черемшанском, Актанышском и других районах республики. В 2024 году будет исчерпана мощность полигонов в Арском, Камско-Устьинском, Тетюшском и Азнакаевском районах.

Фаяз Шакиров: «Есть предприятия, которые заявляются на понижение категории без объективных причин, чтобы уйти от ответственности по разработке природоохранных мероприятий и документации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По сведениям эксплуатирующих организаций, в этом году в Татарстане остаточная вместимость будет иметься лишь у 22 полигонов, а в 2025 году – 16», — подчеркнул Шакиров.

Для увеличения вместимости организации должны разработать проектную документацию для реконструкции или строительства новых объектов. Причем, она должна получить положительное заключение государственной экологической экспертизы в Росприроднадзоре.

«Отсутствие остаточной вместимости объектов размещения отходов является основанием для отказа в утверждении лимитов на размещение отходов, предприятия будут вынуждены вносить платежи за негативное воздействие на окружающую среду со стократным повышающим коэффициентом. В 2024 году по поручению Правительства Российской Федерации Управлением будет проведено 47 обязательных профилактических визита на полигоны ТКО», — предупредил Шакиров.

Полигон в Казани нужно срочно рекультивировать

Как было отмечено на совещании, срок эксплуатации полигона на ул. Химической в Казани завершается в первом квартале 2024 года. Поэтому УК «ПЖКХ» необходимо срочно разработать проект рекультивации и пройти государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзоре.

«Приступить к этим мероприятиям нужно было уже вчера. Также необходимо устранить нарушения, допущенные при строительстве второй карты полигона ТКО «Восточный» в Казани, для ее своевременного ввода в эксплуатацию», — заметил Шакиров.

Ухудшение качества атмосферного воздуха в Казани стало причиной многочисленных жалоб жителей Северной зоны столицы Татарстана.

«В ходе проверок наиболее значимые нарушения были выявлены в деятельности полигона ООО «УК «ПЖКХ». Материалы обследований направлены в правоохранительные органы» , — сказал Шакиров.

ООО «УК «ПЖКХ» привлечено к административной ответственности, рассчитан предварительный ущерб по факту загрязнения почвы на сумму более 27 млн рублей, а также доначислена и удовлетворена судом плата за выбросы загрязняющих веществ на сумму 18,9 млн рублей. Регоператор принял первоочередные меры, чтобы устранить нарушения, выявленные в ходе проверки,в том числе – устранить причины появления неприятного запаха с полигона, однако не все нарушения устранены.

Ухудшение качества атмосферного воздуха в Казани стало причиной многочисленных жалоб жителей Северной зоны столицы Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ущерб окружающей среде доказан на 6 млрд рублей, взыскали 157 млн

В 2023 году Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора на территории Чувашии, Марий Эл и Татарстана проведено 1,7 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 312 внеплановых проверок.

«Более тысячи выездных обследований проведено без взаимодействия с подконтрольными субъектами. В этом году запланировано около 2 тыс. контрольных надзорных мероприятий. В 2023 году плановые проверки не проводились, также на 2024 год они не согласованы с прокуратурой», — отметил Фаяз Шакиров.

По его данным, за прошлый год было проведено 284 проверки объектов капитального строительства на соответствие проектной документации и экологическим требованиям на объектах первой категории.

«Под нашим экологическим сопровождением строятся, реконструируются объекты «Татнефти», ТАНЕКО, «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза», Казанского государственного порохового завода, малых нефтяных компаний и очистные сооружения», — сообщил Шакиров.

Есть объекты, которые построены и введены в эксплуатацию без заключения Росприроднадзора. Так, без извещения Росприроднадзора начато строительство очистных сооружении в Казани, Зеленодольске и Йошкар-Оле.

«В очередной раз обращаюсь к главам муниципальных районов, что без заключения Росприроднадзора не может быть получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», — подчеркнул Шакиров.

В ходе рассмотрения обращений граждан Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора инициированы проверки потенциальных нарушителей, которые были согласованы Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой. Несколько предприятий проверены неоднократно.

«По итогам контрольно-надзорной деятельности в 2023 году управлением составлено 647 протоколов, предъявлено 111 ущербов, причиненных окружающей среде, на сумму более 6 млрд рублей. Взыскано 92 ущерба на общую сумму 157 млн рублей», — сообщил Фаяз Шакиров.

Марат Фаляхов рассказал, что в 2023 году «Нижнекамскнефтехим» в рамках соглашения, подписанного с Росприроднадзором, вложил в мероприятия, направленные на защиту экологии, 2,2 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инвестиции «Нижнекамскнефтехима» в экологию выросли до 10 млрд. рублей

В 2023 году «Нижнекамскнефтехим» в рамках соглашения, подписанного с Росприроднадзором, вложил в мероприятия, направленные на защиту экологии, 2,2 млрд рублей, рассказал гендиректор компании Марат Фаляхов.

«“Нижнекамскнефтехим” в составе СИБУРа взял обязательство по устранению накопившихся проблем и 2 февраля 2022 года подписал соглашение о взаимодействии с Росприроднадзором. В рамках соглашения предприятие выполняет девять мероприятий, из которых четыре мероприятия по объектам исторического наследия. Мероприятия реализуются в период с 2022 года по 2026 год», — сказал он.

Спикер пояснил, что сумма затрат по соглашению составляла 6,8 млрд рублей.

«Но мы уже видим, что наши затраты составят более 10 млрд рублей и готовы дальше реализовывать мероприятие с Росприроднадзором. В 2023 году сумма затрат составила 2,2 млрд. рублей, — подчеркнул Фаляхов.

«Мы заставим заплатить, и платить вы будете дорого»

Выступление руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой на совещании по итогам 2023 года длилось ровно полчаса, и все это время она уделила критическим замечаниям. Спикер напомнила, что до 2019 года лабораторная и техническая база ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений) стремительно разрушались.

«Федеральная служба была слепая, все на это смотрели сквозь пальцы, мы теряли аккредитацию и специалистов. Сейчас мы полностью восстановлены и в 2023 году оклемались от той страшной истории, которая произошла»,— сказала Родионова.

Светлана Радионова: «Поводов для оптимизма пока нет. Мы имеем 265 объектов первой категории, которые должны до 31 декабря получить комплексные экологические разрешения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она поблагодарила Татарстан за вклад в эту работу, закупленную технику и оборудование.

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что в этом году перед службой стоят три больших задачи. Это администрирование платежей, комплексные экологические разрешения и расширенная ответственность производителей.

«Поводов для оптимизма пока нет. Мы имеем 265 объектов первой категории, которые должны до 31 декабря получить комплексные экологические разрешения. Средний срок разработки таких разрешений составляет 9 месяцев. Я не знаю никого, кто в республике разрабатывает эти документы. Если вы наняли каких-то подпольных специалистов в области экологии, покажите мне их, пожалуйста», — заметила Родионова.

Она еще раз напомнила, что уже со следующего года те предприятия, которые не удосужились за прошедшие 10 лет с момента изменения федерального законодательства позаботься о необходимой документации и не провели инвентаризацию, уже через 11 месяцев будут платить стократный платеж.

«В 2019 году — пять лет назад мы выдали первые комплексные экологические разрешения. У вас сейчас 10% предприятий их получили. Осталось 11 месяцев для очень трудоемкой работы. Если вы их не получите, то формируйте в бюджетах на следующий год сразу деньги на этот платеж», — предупредила спикер.

Светлана Родионова подчеркнула, что это деньги, которые уйдут из оборота предприятий.

«Это то, что мы заставим заплатить, и платить вы будете дорого, и не один год <…> Если вы объект первой категории и не получите КЭР, все ваши разрешения на сбросы и выбросы с 1 января следующего года будут аннулированы», — сказала она, обращаясь к руководству предприятий.

«Лишь 13 объектов из трех регионов вошли в федеральный проект «Генеральная уборка»

Радионова также заострила внимание и на том, что некоторые предприятия пытаются избавиться от своих строительных и других отходов незаконным путем, загрязняя природу, а это чревато уголовной ответственностью. При этом спикер заметила, что пока лишь 13 объектов из трех регионов, подведомственных Волжско-Камскому Росприроднадзору, вошли в федеральный проект «Генеральная уборка»..

«Все объекты, которые не зашли в «Генуборку», не получат деньги на рекультивацию (объектов накопленного вреда – прим. Т-и) из федерального бюджета», — сказала она.

Азалия Ханнанова рассказом об экоделах своей семьи вселила участникам заседания надежду, что путь дальнейшего устойчивого развития республики возможен благодаря молодому поколению Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После этого выступила победительница международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», занявшая второе место в номинации «Экотуризм», Азалия Ханнанова, которая своим рассказом об экоделах своей семьи вселила участникам заседания надежду, что путь дальнейшего устойчивого развития республики возможен благодаря молодому поколению.

«Я рада, что есть детская премия, это наша отдушина. У детей горят глаза, для них все по настоящему. Сохраните детский оптимизм, не убейте его», — отозвалась об этом конкурсе Светлана Родионова.

«Это земля, где мы живем, и будут жить наши дети и внуки»

Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая с заключительным словом, заявил: «Задач у нас много. В целом, все, что мы с вами сегодня обсуждали, – это не прихоть, это создание условий для качественной среды обитания наших людей, жителей республики».

Рустам Минниханов: «Мы это делаем для себя, это наша земля, где мы живем, и будут жить наши дети и внуки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он напомнил, что Татарстан — большая, промышленная, мощная республика. Здесь многое делается для повышения качества жизни людей, создаются общественные пространства. Но при этом приоритетным направлением остается создание нормальной экологической среды для проживания населения.

«Мы видим, какие задачи перед нами стоят, — это лесное хозяйство, водное пространство, чистый воздух. Мы это делаем для себя, это наша земля, где мы живем, и будут жить наши дети и внуки. Будем вместе трудиться и работать в этом направлении», — подчеркнул Рустам Минниханов.