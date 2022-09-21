news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Технологии
21 сентября 2022  11:48
Егор Никитин

Платформу TatTVR презентовали Президенту РТ на выставке Kazan Digital Week

news_top_970_100

На выставке проходящего в Казани форума Kazan Digital Week руководителю Татарстана Рустаму Минниханову презентовали проект TatTVR, позволяющий иметь доступ к республиканским телеканалам и радио в любой точке мира. 

Стенд TatTVR расположился в центре обширной выставочной экспозиции. TatTVR — это мультиплатформенный проект для доступа к радио и телевидению Татарстана в любой точке мира. Уникальное по своему содержанию приложение, запущенное прошедшей весной, было создано при содействии республиканского агентства «Татмедиа» и благодаря поддержке руководства Татарстана. 

«Телеканалы и радиостанции республики теперь доступны в любой точке мира, приложение TatTVR можно скачать и установить из магазинов приложений для Android и IOS, а также на смарт-телевизорах с наиболее распространенными операционными системами. Это дает возможность получать информацию о жизни Татарстана, его актуальных событиях, находясь где угодно», — сообщил Минниханову руководитель телеканала «Татарстан-24» Андрей Кузьмин. 

По его словам, ключевой идеей проекта являлось объединение в едином приложении доступа ко всем татарстанским телеканалам и радиостанциям. После месяцев упорной технической работы эта идея стала реальностью, с комфортным и понятным интерфейсом и удобством для скачивания.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100