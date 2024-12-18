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Платформу «Моя Казань» запустят в первом квартале 2025 года
Платформа «Моя Казань» начнет работу в первом квартале следующего года. Здесь будут собраны цифровые сервисы для жителей города — от анонсов мероприятий до уведомлений о приостановке предоставления услуг ЖКХ. Об этом на XXXV сессии Казанской городской Думы рассказал замруководителя исполкома Радик Шафигуллин, сообщили в пресс-службе мэрии.
По его словам, преимуществом новой площадки станет ее удобство и повышение скорости получения информации. Зарегистрировавшись один раз в личном кабинете, пользователь получает доступ ко всем необходимым сведениям по тем или иным темам, связанным с жизнью города.
Кроме того, проходит тестирование проект единого городского кол-центра – система подключена в шести структурных подразделениях исполкома. В течение двух месяцев обработано 60% от общего количества поступивших звонков, что на столько же уменьшило нагрузку на сотрудников. При этом 4% заявок удалось обработать при помощи роботов.
«Наша задача — к середине года достигнуть показателя 50% или приблизиться к этой цифре», – отметил Шафигуллин.
Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время в исполкоме Казани реализуются 68 проектов в области цифровизации.
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