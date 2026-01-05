Платформа «Знание.Академия» запустила онлайн-курс по цифровой гигиене

Платформа «Знание.Академия» сообщила о запуске нового онлайн-курса «Цифровая гигиена: как обучать детей безопасности в интернете», созданного совместно с АНО «Цифровая экономика». Программа рассчитана на педагогов и родителей и помогает понимать поведение детей в цифровой среде, а также выявлять различные угрозы в интернете.

По завершении курса педагоги смогут применять системный подход к кибербезопасности школьников, распознавать основные виды онлайн-угроз и их психологическое воздействие, а также проводить профильные занятия.

Родители получат рекомендации по формированию у детей цифровой культуры и правил безопасного поведения в сети, научатся своевременно замечать признаки кибербуллинга и другие опасные ситуации.

«В условиях стремительного развития цифровых технологий особенно важно заранее формировать у детей навыки ответственного и осторожного поведения в сети. Цифровая гигиена становится ключевым элементом их безопасности: ведь все больше угроз окружает ребенка именно в интернете. Как на них не поддаваться и правильно реагировать – должны объяснять педагоги и родители, которым мы и посвятили данный курс», – отметила руководитель платформы Александра Буйчик.

Курс доступен всем желающим на платформе «Знание.Академия». Программа состоит из 11 уроков общей продолжительностью 5 часов, что позволяет пройти обучение в удобном темпе. Каждый модуль включает видеолекцию, конспект, дополнительные материалы и тесты для закрепления знаний. По итогам успешного прохождения слушателям выдается персональный сертификат.

Спикерами курса стали эксперты в области кибербезопасности и психологии: руководитель группы «Цифровая грамотность» Экспертного совета при АНО «Цифровая экономика» и эксперт VK Тамара Чечеткина, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, руководитель Федерального координационного центра по развитию психолого-педагогической помощи в системе образования РФ, доктор психологических наук, член-корреспондент РАО Ольга Ульянина, а также руководитель направления по детской онлайн-безопасности Лаборатории Касперского Андрей Сиденко.