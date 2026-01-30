news_header_top
Общество 30 января 2026 18:25

Платформа «Сферум» в мессенджере МАХ собрала более 20 млн пользователей

Фото: © «Татар-информ»

Число пользователей образовательной платформы «Сферум» в национальном мессенджере МАХ превысило 20 миллионов человек, включая педагогов, учеников и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба мессенджера.

По данным платформы, ежемесячная аудитория «Сферума» достигает 18 миллионов пользователей, а еженедельная – 16 миллионов. Каждый день образовательным пространством пользуются более 13 миллионов человек. Всего пользователи отправили свыше 2 миллиардов сообщений.

Наиболее востребованными сервисами для обучения и развития в «Сферуме» в декабре 2025 и январе 2026 года стали электронные дневники, образовательные каналы, интерактивная доска, система «Награды», инструмент «Сбор файлов», сервис «Справка в школу» и «Переменка».

В январе в ТОП-10 регионов-лидеров по использованию платформы вошли Белгородская, Новосибирская, Рязанская, Кировская, Калужская, Тамбовская, Сахалинская и Кемеровская области, а также Республика Мордовия и Ханты-Мансийский автономный округ.

