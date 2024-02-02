Платформа «Госуслуги» может появиться в дружественных странах

Российская платформа «Госуслуги» может начать применяться в дружественных странах. Сейчас обсуждается возможность ее экспорта, заявил в эфире канала «Россия 1» глава Минцифры Максут Шадаев.

Он подчеркнул, что «Госуслуги» стали первой площадкой по предоставлению государственных услуг без каких-либо закрытых продуктов. Применение ее в других странах не потребует лицензионных отчислений.

«Поэтому мы обсуждаем в том числе экспорт нашей платформы [государственных услуг] в дружественные страны», — заметил руководитель цифрового ведомства.