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Платформа «Госуслуги» может появиться в дружественных странах
Российская платформа «Госуслуги» может начать применяться в дружественных странах. Сейчас обсуждается возможность ее экспорта, заявил в эфире канала «Россия 1» глава Минцифры Максут Шадаев.
Он подчеркнул, что «Госуслуги» стали первой площадкой по предоставлению государственных услуг без каких-либо закрытых продуктов. Применение ее в других странах не потребует лицензионных отчислений.
«Поэтому мы обсуждаем в том числе экспорт нашей платформы [государственных услуг] в дружественные страны», — заметил руководитель цифрового ведомства.
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