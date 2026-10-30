Платформа «ГосПромпт» в Татарстане с 2024 года решила почти 7 млн задач

Булат Замалиев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«ГосПромпт», отечественная корпоративная платформа искусственного интеллекта, созданная специально для госслужащих и сотрудников бюджетных учреждений, позволила решить более 6,7 млн задач в Татарстане с момента своего запуска в 2024 году. Об этом сообщил уполномоченный по технологиям ИИ в Татарстане Булат Замалиев на полях международного форума Kazan Digital Week 2026.

«Коллеги формируют запросы, начиная с обычных справок и до более сложных задач, таких как прогнозирование ВРП и прочего», – отметил Замалиев.

Он подчеркнул, что платформа предоставляет пользователям доступ к самым передовым большим языковым моделям.

«И если их правильно использовать, то можно решать практически любые задачи», – выразил уверенность уполномоченный по технологиям ИИ в Татарстане.