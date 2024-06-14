Платежный сбой парализовал вход в казанское метро на станции «Козья Слобода»

Этим вечером пассажиры столкнулись с серьезными трудностями при попытке пройти на станции метрополитена Казани. Как рассказывают очевидцы, на станции «Козья Слобода» полностью вышли из строя платежные терминалы в турникетах.

Ни одно из устройств не принимало к оплате ни банковские карты, ни транспортные проездные. Турникеты игнорировали попытки расплатиться безналичным способом и отказывались пропускать пассажиров.

«Хорошо, что работают жетонные автоматы. Жетоны терминалы принимают, а карты нет. Люди пытаются пройти, пробуют каждый турникет, но система не срабатывает», – рассказал «Татар-информу» очевидец.

Пассажирам придется запастись терпением и заранее позаботиться о наличии жетонов для проезда, пока ситуация полностью не нормализуется.