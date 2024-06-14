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Платежный сбой парализовал вход в казанское метро на станции «Козья Слобода»
Этим вечером пассажиры столкнулись с серьезными трудностями при попытке пройти на станции метрополитена Казани. Как рассказывают очевидцы, на станции «Козья Слобода» полностью вышли из строя платежные терминалы в турникетах.
Ни одно из устройств не принимало к оплате ни банковские карты, ни транспортные проездные. Турникеты игнорировали попытки расплатиться безналичным способом и отказывались пропускать пассажиров.
«Хорошо, что работают жетонные автоматы. Жетоны терминалы принимают, а карты нет. Люди пытаются пройти, пробуют каждый турникет, но система не срабатывает», – рассказал «Татар-информу» очевидец.
Пассажирам придется запастись терпением и заранее позаботиться о наличии жетонов для проезда, пока ситуация полностью не нормализуется.
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