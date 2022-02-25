Платежные карты всех банков будут работать на всей территории России

Банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России, сообщила пресс-служба ЦБ.

С помощью карт по-прежнему можно оплачивать товары и услуги, делать переводы и совершать операции через банкоматы.

«Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени», – говорится в пресс-релизе.

Карточки тех банков, которые попали под санкции западных государств, также работают и будут работать на всей территории России без каких-либо ограничений. Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны.

Вместе с тем клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

Карты, попавших под санкции банков, не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay. Однако «стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России».