Платежи по ипотеке в Казани могут сократиться на 21 тыс. рублей в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ежемесячный платеж по рыночной ипотеке для новых кредитов может снизиться в среднем на 21,7% в 2026 году. По подсчетам «РБК Недвижимости», при покупке однокомнатной квартиры в Казани снижение составит 21 тыс. рублей – с 96,7 тыс. до 75,7 тыс. рублей.

Снижение возможно в случае реализации прогноза Минфина, согласно которому ставки по рыночной ипотеке в 2026 году могут уменьшиться на 5 процентных пунктов – с нынешних 21% до 16%. Именно при таком сценарии ежемесячная нагрузка по новым ипотечным кредитам станет ниже.

В Москве ежемесячный платеж уменьшится на 44,5 тыс. рублей – с 204,8 тыс. до 160,3 тыс. рублей. Снижение в столице почти втрое превысит средний показатель по мегаполисам из-за высокой стоимости жилья.

В Санкт-Петербурге платеж может сократиться на 25,3 тыс. рублей – со 116,6 тыс. до 91,3 тыс. рублей в месяц. В Нижнем Новгороде платеж может уменьшиться на 16,4 тыс. рублей – с 75,4 тыс. до 59 тыс. рублей в месяц.