Дань за богатство и льготы мобилизованным: татарстанцам начислили 9 млрд рублей налогов

У владельцев транспортных средств и недвижимости осталось две недели, чтобы заплатить налог на имущество за 2021 год. Всего в казну должно быть перечислено 8,7 млрд рублей. Об этом рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на брифинге в Доме Правительства Татарстана.

Марат Сафиуллин: «Размер налогов рассчитывается в зависимости от кадастровой стоимости, если говорить о недвижимости или земле, и лошадиных силах, если говорить о транспорте» Фото: prav.tatarstan.ru

«Налог для богатых» должны заплатить почти 4 тыс. татарстанцев

Глава налоговой службы первым делом напомнил: заплатить налоги на имущество нужно до 1 декабря 2022 года. «На сегодняшний день рассылка уведомлений за прошедший 2021 год всем владельцам транспортных средств и объектов недвижимости полностью завершена. Размер налогов рассчитывается в зависимости от кадастровой стоимости, если говорить о недвижимости или земле, и лошадиных силах, если говорить о транспорте», – отметил Марат Сафиуллин.

Всего жителям республики было направлено 2,3 млн налоговых уведомлений, татарстанцы должны заплатить 8,7 млрд рублей – это на 600 млн рублей больше, чем годом ранее. На сегодня добросовестные налогоплательщики уже заплатили 4,4 млрд рублей (с учетом долгов за прошлые годы), то есть больше половины от всей суммы имущественных налогов в этом году.

Вместе с имущественными налогами в уведомления включены суммы расчетов по НДФЛ, которые были начислены, но не уплачены. Также руководитель УФНС Татарстана подчеркнул, что впервые в этом году будет начислен так называемый налог на богатых. В том случае, если доходы человека за год превысили 5 млн рублей, то налог на сумму выше этой планки составит не обычные 13%, а повышенные 15%.

«По итогам прошедшего года пересчитан НДФЛ с учетом повышенной ставки 15% в отношении 3,7 тыс. физических лиц, которым направлены налоговые уведомления на уплату НДФЛ на общую сумму более 180 млн рублей, по которым уже уплачено более 70 млн рублей», – сказал спикер.

Мобилизованных освободили от транспортного налога

«Освобождены от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство мобилизованные жители Татарстана, призванные в Вооруженные Силы Российской Федерации», – подчеркнул Сафиуллин, переходя к теме налоговых льгот.

Он добавил, что мобилизованным жителям республики предоставляется отсрочка по уплате имущественного налога. Новые уведомления им придут не раньше чем через три месяца после демобилизации гражданина, и оплатить их нужно будет в течение полугода – по 1/6 части ежемесячно. При этом если мобилизованный вернется через два-три года, то налог на имущество придет также за эти два-три года.

Кроме мобилизованных налоговые льготы положены и другим категориям граждан. Всего льготами воспользуются около 1 млн татарстанцев, большую часть которых составляют пенсионеры и люди предпенсионного возраста – около 800 тыс. человек. Сумма всех льгот оценивается в 1,4 млрд рублей.

Напомним, что пенсионеры могут получить льготы по налогу на имущество на один объект. Причем если у пенсионера есть две квартиры, то льготу он получит по той, у которой большая кадастровая стоимость. Кроме того, для пенсионеров есть льгота на землю – до шести соток. То есть если участок, к примеру, 10 соток, то платить придется только за четыре.

Если налоговое уведомление не было получено, жителям рекомендуется обратиться в любую налоговую инспекцию или отделение МФЦ Фото: © «Татар-информ»

Что делать, если не получил налоговое уведомление

«Те граждане, которые не получили налоговые уведомления, должны учитывать, что при наличии налоговой льготы, которая освобождает от уплаты налога, уведомление не направляется», – сказал Марат Сафиуллин.

Основных причин, почему налоговое уведомление не было направлено, три:

при наличии налоговой льготы, которая полностью освобождает от уплаты;

если сумма начислений меньше 100 рублей;

если имеющаяся переплата полностью перекрывает сумму начислений за 2021 год.

В остальных случаях жителям рекомендуется обратиться в любую налоговую инспекцию или отделение МФЦ. Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением «Налоги ФЛ» или Личным кабинетом на сайте ФНС с компьютера или телефона.

Сафиуллин также подчеркнул, что заплатить налоги можно не только за себя, но и за другого человека, причем для этого не нужно никаких нотариальных доверенностей, а все необходимые реквизиты указываются в уведомлении.

Заплатить налоги можно не только за себя, но и за другого человека, причем для этого не нужно никаких нотариальных доверенностей Фото: © «Татар-информ»

Где можно оплатить налог

«Всё больше наших граждан пользуются удобствами и преимуществами сервиса Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Так, более 800 тыс. граждан уже в сентябре получили уведомления и уплатили налоги в электронном виде. Остальные получили уведомления по почте», – отметил руководитель УФНС РТ.

Кроме того, в последнее время становится популярным авансовый способ уплаты налогов посредством единого налогового платежа. Это своеобразный «авансовый кошелек» налогоплательщика, куда он вносит деньги, чтобы затем они распределились на уплату имущественных налогов, НДФЛ и задолженности по ним.

«Этот способ удобен тем, что сделать взнос можно в любое время в течение года, не дожидаясь получения налогового уведомления и не переживая за своевременность исполнения обязательств перед бюджетом», – прокомментировал Сафиуллин.

Он также добавил, что жители не найдут сведения о начисленных имущественных налогах на портале Госуслуг, поскольку там отображаются только сведения о налоговой задолженности.

Отметим, что оплатить налоги можно и традиционным способом через платежные терминалы, банки и почтовые отделения.