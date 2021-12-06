Плата за ЖКУ и вывоз мусора: на что жалуются татарстанцы в Центр общественного контроля

В сфере жилищно-коммунального хозяйства жителей Татарстана больше всего беспокоят вопросы начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, управления многоквартирными домами, благоустройства придомовых территорий и вывоза твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил сегодня руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов в прямом эфире, организованном Региональной общественной приемной «Единой России».

«Зимой это еще вопросы, связанные с отоплением. В частном секторе жители больше жалуются на плохую организацию контейнерных площадок и сроков вывоза ТКО, [а также на] неправомерность начислений за вывоз мусора в период, когда жители там не проживали. В основном это касается периода, когда жилой дом используется только в дачный сезон. Проблема правомерности начислений в этот период неоднократно поднималась. Отношения между собственником жилого дома и региональным оператором регулируются заключенным договором, в котором можно прописать условия его действия», — отметил руководитель Центра общественного контроля.

Спикер пояснил, что по вопросу организации контейнерных площадок стоит обращаться к региональному оператору по обращению с ТКО. В западной зоне это ООО «УК „ПЖКХ“», а в восточной — ООО «Гринта». Также можно обращаться и в администрации муниципальных образований. Вопрос вывоза твердых коммунальных отходов относится к компетенции этих организаций и структур.