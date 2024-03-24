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Происшествия 24 марта 2024 18:13

Пласт снега съехал на мужчину с крыши гаража в Зеленодольске, его увезли в больницу

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Как стало известно «Татар-информу» сегодня в гаражном комплексе «Автомобилист» в Зеленодольске на 46-летнего мужчину с кровли гаража съехал пласт снега.

По данным агентства, пострадавшего с закрытым переломом позвоночника госпитализировали.

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