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Пласт снега съехал на мужчину с крыши гаража в Зеленодольске, его увезли в больницу
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Как стало известно «Татар-информу» сегодня в гаражном комплексе «Автомобилист» в Зеленодольске на 46-летнего мужчину с кровли гаража съехал пласт снега.
По данным агентства, пострадавшего с закрытым переломом позвоночника госпитализировали.
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