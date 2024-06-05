Пласидо Доминго, Аида Гарифуллина и юные виртуозы: в Казани отгремел фестиваль музыки

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Сегодня в столице Татарстана состоялся гала-концерт конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани», который проходит под патронажем заслуженной артистки РФ и РТ, звезды мировой оперы Аиды Гарифуллиной. Фестиваль прошел впервые и сорвал бурные овации у публики.

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

В фестивальном отборе приняли участие более ста талантливых ребят, а лучшие юные музыканты на сцене культурного центра «Сайдаш» вместе с оркестром продемонстрировали свое мастерство. В течение года ребята и их педагоги старательно готовились к этому важному для каждого из них событию и тщательно подбирали репертуар.

Сегодня на сцену вышли 14 юных музыкантов — солистов-инструменталистов и участников ансамблей в возрасте от девяти до 15 лет. Самая юная участница фестиваля, Софья Иванова, учится в 4-м классе средней спецшколы при Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова.

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Юные артисты, конечно, волновались перед выходом на большую сцену, но каждый смог побороть страх перед публикой и тронуть сердца зрителей.

В сопровождении оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной прозвучала разнообразная музыка — от Баха и Вивальди до народных мелодий и джаза. Режиссером вечера был руководитель оркестра Дмитрий Железнов.

Со словами поддержки к юным виртуозам обратится легенда оперной сцены Пласидо Доминго. Видеоприветствие испанского тенора стало настоящим сюрпризом для ребят. В нем он признался в любви к столице Татарстана.

«Я очень рад приветствовать вас всех сегодня. Я был в Казани в 2014 году. Ваш замечательный город навсегда останется в моем сердце. Это родной город Федора Шаляпина. Я желаю всего самого наилучшего в вашем будущем. Продолжайте также усердно трудиться и также любить музыку. Пусть ваш ручеек музыки принесет вам много-много счастья», — пожелал юным казанцам маэстро.

Видеопослание прислала и Аида Гарифуллина, которая не смогла присутствовать на концерте из-за выступления в Санкт-Петербурге на ПМЭФ.

«Я лично прошла этот путь от самых первых робких выступлений на маленьких сценах до мировых оперных театров и концертных залов. Я знаю, сколько концентрации и труда, веры в себя и, конечно, поддержки родных и близких требуется для достижения больших успехов. Я желаю, чтобы фестиваль „Юные виртуозы Казани“ процветал и раскрывал новые имена будущих музыкантов. А еще никогда не переставайте мечтать, потому что мечты всегда сбываются — особенно у тех, кто мечтает и трудится», — сказала оперная дива.

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Руководитель Центра современной музыки имени Софии Губайдулиной, депутат Казгордумы Ляля Гарифуллина, обращаясь к присутствующим, рассказала, что у нее давно появилась идея — провести конкурс среди юных казанских музыкантов, а главным призом сделать выступление на большой сцене.

И сегодня за кулисами она, по ее словам, «подглядывала» за лицами зрителей — родителей, бабушек, дедушек, и в ней отозвались испытываемые ими чувство волнения и трепет.

«Много лет назад я, как педагог, как мама, взяв за руку свою доченьку Аиду, бегала с ней по экзаменам, по всевозможным конкурсам и фестивалям. Это был очень долгий-долгий путь, но это того стоило», — заметила Ляля Гарифуллина.

Трогательные слова прозвучали также от заместителя руководителя исполкома Казани Гузель Сагитовой и от начальника Управления культуры города Азата Абзалова.

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Кульминацией вечера стало исполнение композиции «Прекрасное далеко» композитора Евгения Крылатова, награждение юных талантов и вручение им сертификатов на сумму 15 тыс. рублей.