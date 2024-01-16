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Плащ-невидимка: в Мамадыше начали шить уникальную защиту для бойцов СВО
Жители деревни Пойкино одними из первых в Мамадышском районе РТ начали шить плащи-невидимки. Новинка в том, что специальная вкладка сохраняет тепло, а человек в таком плаще становится совершенно незаметным для квадрокоптеров с тепловизорами.
Плащи-палатки уже протестировали с помощью тепловизора, после положительного результата добровольцы приступили к массовому пошиву.
О существовании таких плащей волонтер Сергей Никитин узнал в Екатеринбурге. Там мама военнослужащего шила одеяла-невидимки. Однако, по словам военных, они не очень практичны. После этого мужчина и его команда начали искать способы усовершенствования защиты.
«Перед использованием каждый отшитый экземпляр проходит специальные испытания. По словам Сергея Никитина, образец тестировался в ночное время. На практике он доказал свою эффективность», — отметила директор гуманитарного центра Екатерина Гричина.
Пошив этих невидимых плащей осуществляется в гуманитарном центре, созданном для оказания помощи бойцам СВО в деревне Пойкино. «В скором времени образец ее пошива мы покажем и остальным жителям района», — говорит активист и волонтер Сергей Никитин.
Стоит отметить, что центр ни дня не пустует. Два раза в день народ собирается для того, чтобы плести маскировочные сети. Кроме этого, здесь собраны квадрокоптеры, рации, генератор, одежда, продукты для бойцов. Сергей Никитин планирует увезти всё это на фронт в ближайшие дни.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Гулины Гильмуллиной
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