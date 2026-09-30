«Планы выполнены и перевыполнены»: как нацпроекты меняют облик Татарстана

Татарстан вновь подтверждает статус одного из регионов-лидеров по темпам и качеству реализации национальных проектов. За восемь месяцев плановые показатели по ключевым направлениям были выполнены, а по ряду – перевыполнены. Подробнее о реализации нацпроектов рассказал замминистра экономики Айрат Шамсиев.





Фото: пресс-служба Раиса РТ

Строительство и ремонт 221 объекта

– Айрат Дулфатович, какие национальные проекты реализуются в Татарстане в 2026 году?

– В текущем году в Республике Татарстан реализуются 12 национальных проектов: «Продолжительная и активная жизнь»; «Семья»; «Молодежь и дети»; «Инфраструктура для жизни»; «Экологическое благополучие»; «Эффективная и конкурентная экономика»; «Международная кооперация и экспорт»; «Туризм и индустрия гостеприимства»; «Кадры»; «Экономика данных и цифровая трансформация государства»; в том числе два национальных проекта технологического лидерства: «Беспилотные авиационные системы»; «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

На их реализацию предусмотрено 55 354,3 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 29 230,3 млн рублей; за счет средств бюджета Республики Татарстан – 12 313,4 млн рублей; дополнительные средства из бюджета Республики Татарстан – 13 810,6 млн рублей.

Айрат Шамсиев Фото: пресс-служба Министерства экономики РТ

В рамках реализации национальных проектов в 2026 году осуществляется строительство, капитальный ремонт и модернизация 221 объекта:

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Капитальный ремонт и реконструкция 17 объектов инженерных сетей водоснабжения и водоотведения;

Строительство и капитальный ремонт 5 объектов здравоохранения;

Благоустройство 42 парков и скверов;

Завершение расчистки русла реки Мелекески в г. Набережные Челны (2025-2026 гг.);

Капитальный ремонт 36 объектов образования и 2 колледжей (ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева», г. Нижнекамск; ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая», г. Арск);

Капитальный ремонт Молодежного центра «Заман» (г. Набережные Челны);

Капитальный ремонт 6 детских садов и завершение строительства 2 детских садов (2025-2026 гг.);

Капитальный ремонт, модернизация и строительство 22 объектов культуры, включая 6 сельских домов культуры, 6 школ искусств, 5 библиотек, 3 музея и 2 театра (МБУ «Театр юного зрителя», 2025-2027 гг. и ГБУ «Казанский государственный театр юного зрителя»);

Создание туристского кода и благоустройство острова-града Свияжска;

Строительство и реконструкция 85 объектов дорожного хозяйства, включая автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значения, а также дорожные сооружения.

Кроме того, закупается оборудование и улучшается материально-техническая база учреждений и организаций республики, предоставляются меры поддержки населению и предпринимателям, социальные выплаты, проводится обучение и другие мероприятия.

Доля обращений за госуслугами через электронные каналы составила 98,8% при плане 52%

– Какие ключевые показатели эффективности были достигнуты по национальным проектам в 2026 году и как они соотносятся с плановыми значениями?

– Текущий год, как и все предыдущие периоды, показывает устойчивую положительную динамику в достижении ключевых показателей реализации национальных проектов в республике. По большинству показателей плановые значения за восемь месяцев 2026 года выполнены или перевыполнены. Позвольте привести конкретные примеры по ключевым национальным проектам.

В рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» удовлетворенность населения медицинской помощью составила 63,0% при плане 61,1%. Доступ к первичной медико-санитарной помощи в модернизированных подразделениях обеспечен для 81% населения, больничная летальность от инфаркта миокарда снижена до 6,3%.

Нацпроект «Молодежь и дети» показывает одни из самых высоких темпов: доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия по профессиональному развитию, достигла 29,34%, а охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил 81,75% при плане 63,94%.

В нацпроекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства» доля государственных услуг в электронной форме достигла 100%, а доля обращений за госуслугами через электронные каналы составила 98,8% при плане 52% – это рекордный показатель среди всех направлений.

Наконец, по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства инфраструктурой поддержки составила 99,13% при плане 65%.

Республика Татарстан подтверждает статус одного из лидеров среди субъектов Российской Федерации по темпам и качеству реализации национальных проектов.

Наибольшие темпы роста отмечены в направлениях цифровизации государственных услуг, дополнительного образования детей и поддержки субъектов малого предпринимательства. Эти результаты свидетельствуют о том, что республика делает серьезный акцент на цифровую трансформацию и развитие человеческого капитала.

«Допфинансирование в размере 10,5 млрд рублей»

– Как реализуется достижение национальной цели технологического лидерства?

– На достижение цели «Технологическое лидерство» направлена реализация 9 национальных проектов технологического лидерства (НПТЛ):

«Новые технологии сбережения здоровья»

«Новые атомные и энергетические технологии»

«Средства производства и автоматизации»

«Новые материалы и химия»

«Промышленное обеспечение транспортной мобильности»

«Развитие многоспутниковой орбитальной группировки»

«Беспилотные авиационные системы»

«Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

«Технологическое обеспечение биоэкономики».

НПТЛ касаются наиболее приоритетных направлений развития страны, их стратегической целью является создание конкурентной, высокотехнологичной продукции с использованием современных научных технологий, а также формирование новых рынков посредством создания и развития собственных линий производства, охватывающих наиболее перспективные направления от средств производства и новых материалов до медицины и космоса.

В 2026 году между отраслевыми федеральными органами исполнительной власти и Республикой Татарстан заключены соглашения о реализации по 2 НПТЛ на общую сумму 4,8 млрд рублей (3,5 млрд рублей из федерального бюджета).

Кроме того, республиканскими предприятиями и организациями в рамках реализации НПТЛ «Новые материалы и химия», «Новые атомные энергетические технологии» и «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» в 2026 году напрямую привлечено дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 10,5 млрд рублей.

– Как организовано взаимодействие между федеральными органами власти и регионами по вопросам реализации национальных проектов в текущем году?

– Система координации реализации национальных проектов выстроена на нескольких уровнях и работает в постоянном режиме.

Работают проектные комитеты при профильных федеральных министерствах. Проводятся регулярные совещания Правительства Российской Федерации с высшими должностными лицами субъектов. Единая информационная система управления национальными проектами обеспечивает прозрачный ежемесячный мониторинг и отчетность регионов по всем целевым показателям.

Кроме того, за каждым национальным проектом закреплено персональное кураторство со стороны вице-премьеров Правительства Российской Федерации.

Такая многоуровневая система позволяет оперативно выявлять проблемные вопросы и принимать управленческие решения.

589 отзывов о качестве введенных в эксплуатацию и строящихся в республике объектов

– Как организовано общественное обсуждение и обратная связь от граждан по вопросам реализации национальных проектов?

– С сентября 2023 года действует системный механизм сбора обратной связи от населения по качеству объектов, созданных в рамках реализации национальных проектов. Граждане могут оставить свой отзыв через QR-коды, размещенные непосредственно на построенных и отремонтированных объектах.

Поступившие обращения направляются в проектные офисы субъектов Российской Федерации, где определяются необходимые меры реагирования. Далее запросы передаются в ответственные региональные и муниципальные органы власти для принятия управленческих решений.

Так, в текущем 2026 году поступило 589 отзывов о качестве введенных в эксплуатацию и строящихся в республике объектов по национальным проектам. Все обращения рассмотрены в оперативном режиме. При выявлении замечаний в кратчайшие сроки организуется их устранение с последующим контролем исполнения.

Данный подход обеспечивает прозрачность реализации национальных проектов и позволяет своевременно учитывать мнение граждан при принятии решений.