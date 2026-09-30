«Планы выполнены и перевыполнены»: как нацпроекты меняют облик Татарстана
Финансирование национальных проектов в Татарстане за 2026 год превысило 55 млрд рублей
Татарстан вновь подтверждает статус одного из регионов-лидеров по темпам и качеству реализации национальных проектов. За восемь месяцев плановые показатели по ключевым направлениям были выполнены, а по ряду – перевыполнены. Подробнее о реализации нацпроектов рассказал замминистра экономики Айрат Шамсиев.
Строительство и ремонт 221 объекта
– Айрат Дулфатович, какие национальные проекты реализуются в Татарстане в 2026 году?
– В текущем году в Республике Татарстан реализуются 12 национальных проектов: «Продолжительная и активная жизнь»; «Семья»; «Молодежь и дети»; «Инфраструктура для жизни»; «Экологическое благополучие»; «Эффективная и конкурентная экономика»; «Международная кооперация и экспорт»; «Туризм и индустрия гостеприимства»; «Кадры»; «Экономика данных и цифровая трансформация государства»; в том числе два национальных проекта технологического лидерства: «Беспилотные авиационные системы»; «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
На их реализацию предусмотрено 55 354,3 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 29 230,3 млн рублей; за счет средств бюджета Республики Татарстан – 12 313,4 млн рублей; дополнительные средства из бюджета Республики Татарстан – 13 810,6 млн рублей.
В рамках реализации национальных проектов в 2026 году осуществляется строительство, капитальный ремонт и модернизация 221 объекта:
- Капитальный ремонт и реконструкция 17 объектов инженерных сетей водоснабжения и водоотведения;
- Строительство и капитальный ремонт 5 объектов здравоохранения;
- Благоустройство 42 парков и скверов;
- Завершение расчистки русла реки Мелекески в г. Набережные Челны (2025-2026 гг.);
- Капитальный ремонт 36 объектов образования и 2 колледжей (ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева», г. Нижнекамск; ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая», г. Арск);
- Капитальный ремонт Молодежного центра «Заман» (г. Набережные Челны);
- Капитальный ремонт 6 детских садов и завершение строительства 2 детских садов (2025-2026 гг.);
- Капитальный ремонт, модернизация и строительство 22 объектов культуры, включая 6 сельских домов культуры, 6 школ искусств, 5 библиотек, 3 музея и 2 театра (МБУ «Театр юного зрителя», 2025-2027 гг. и ГБУ «Казанский государственный театр юного зрителя»);
- Создание туристского кода и благоустройство острова-града Свияжска;
- Строительство и реконструкция 85 объектов дорожного хозяйства, включая автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значения, а также дорожные сооружения.
Кроме того, закупается оборудование и улучшается материально-техническая база учреждений и организаций республики, предоставляются меры поддержки населению и предпринимателям, социальные выплаты, проводится обучение и другие мероприятия.
Доля обращений за госуслугами через электронные каналы составила 98,8% при плане 52%
– Какие ключевые показатели эффективности были достигнуты по национальным проектам в 2026 году и как они соотносятся с плановыми значениями?
– Текущий год, как и все предыдущие периоды, показывает устойчивую положительную динамику в достижении ключевых показателей реализации национальных проектов в республике. По большинству показателей плановые значения за восемь месяцев 2026 года выполнены или перевыполнены. Позвольте привести конкретные примеры по ключевым национальным проектам.
В рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» удовлетворенность населения медицинской помощью составила 63,0% при плане 61,1%. Доступ к первичной медико-санитарной помощи в модернизированных подразделениях обеспечен для 81% населения, больничная летальность от инфаркта миокарда снижена до 6,3%.
Нацпроект «Молодежь и дети» показывает одни из самых высоких темпов: доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия по профессиональному развитию, достигла 29,34%, а охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил 81,75% при плане 63,94%.
В нацпроекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства» доля государственных услуг в электронной форме достигла 100%, а доля обращений за госуслугами через электронные каналы составила 98,8% при плане 52% – это рекордный показатель среди всех направлений.
Наконец, по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства инфраструктурой поддержки составила 99,13% при плане 65%.
Республика Татарстан подтверждает статус одного из лидеров среди субъектов Российской Федерации по темпам и качеству реализации национальных проектов.
Наибольшие темпы роста отмечены в направлениях цифровизации государственных услуг, дополнительного образования детей и поддержки субъектов малого предпринимательства. Эти результаты свидетельствуют о том, что республика делает серьезный акцент на цифровую трансформацию и развитие человеческого капитала.
«Допфинансирование в размере 10,5 млрд рублей»
– Как реализуется достижение национальной цели технологического лидерства?
– На достижение цели «Технологическое лидерство» направлена реализация 9 национальных проектов технологического лидерства (НПТЛ):
- «Новые технологии сбережения здоровья»
- «Новые атомные и энергетические технологии»
- «Средства производства и автоматизации»
- «Новые материалы и химия»
- «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»
- «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки»
- «Беспилотные авиационные системы»
- «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»
- «Технологическое обеспечение биоэкономики».
НПТЛ касаются наиболее приоритетных направлений развития страны, их стратегической целью является создание конкурентной, высокотехнологичной продукции с использованием современных научных технологий, а также формирование новых рынков посредством создания и развития собственных линий производства, охватывающих наиболее перспективные направления от средств производства и новых материалов до медицины и космоса.
В 2026 году между отраслевыми федеральными органами исполнительной власти и Республикой Татарстан заключены соглашения о реализации по 2 НПТЛ на общую сумму 4,8 млрд рублей (3,5 млрд рублей из федерального бюджета).
Кроме того, республиканскими предприятиями и организациями в рамках реализации НПТЛ «Новые материалы и химия», «Новые атомные энергетические технологии» и «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» в 2026 году напрямую привлечено дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 10,5 млрд рублей.
– Как организовано взаимодействие между федеральными органами власти и регионами по вопросам реализации национальных проектов в текущем году?
– Система координации реализации национальных проектов выстроена на нескольких уровнях и работает в постоянном режиме.
Работают проектные комитеты при профильных федеральных министерствах. Проводятся регулярные совещания Правительства Российской Федерации с высшими должностными лицами субъектов. Единая информационная система управления национальными проектами обеспечивает прозрачный ежемесячный мониторинг и отчетность регионов по всем целевым показателям.
Кроме того, за каждым национальным проектом закреплено персональное кураторство со стороны вице-премьеров Правительства Российской Федерации.
Такая многоуровневая система позволяет оперативно выявлять проблемные вопросы и принимать управленческие решения.
589 отзывов о качестве введенных в эксплуатацию и строящихся в республике объектов
– Как организовано общественное обсуждение и обратная связь от граждан по вопросам реализации национальных проектов?
– С сентября 2023 года действует системный механизм сбора обратной связи от населения по качеству объектов, созданных в рамках реализации национальных проектов. Граждане могут оставить свой отзыв через QR-коды, размещенные непосредственно на построенных и отремонтированных объектах.
Поступившие обращения направляются в проектные офисы субъектов Российской Федерации, где определяются необходимые меры реагирования. Далее запросы передаются в ответственные региональные и муниципальные органы власти для принятия управленческих решений.
Так, в текущем 2026 году поступило 589 отзывов о качестве введенных в эксплуатацию и строящихся в республике объектов по национальным проектам. Все обращения рассмотрены в оперативном режиме. При выявлении замечаний в кратчайшие сроки организуется их устранение с последующим контролем исполнения.
Данный подход обеспечивает прозрачность реализации национальных проектов и позволяет своевременно учитывать мнение граждан при принятии решений.