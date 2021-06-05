news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
5 июня 2021  09:46

Планы строительства Соборной мечети в Казани обсудили в Болгаре

news_top_970_100

Строительство Соборной мечети в Казани обсудили на форуме татарских религиозных деятелей, проходящем в рамках религиозного праздника «Изге Болгар жыены».

Также участники форума говорили о строительстве административного корпуса медресе Мухаммадия и центра рукописей.

Обсудили и ремонт дорог, ведущих к Болгару от Казани, Самары и Ульяновска. Так предполагается увеличить турпоток в один из главных центров ислама сегодняшней России.

Напомним, «Изге Болгар жыены» посвящен принятию ислама Волжской Булгарией. Он стартовал сегодня в 8 часов утра.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное