Планы строительства Соборной мечети в Казани обсудили в Болгаре

Строительство Соборной мечети в Казани обсудили на форуме татарских религиозных деятелей, проходящем в рамках религиозного праздника «Изге Болгар жыены».

Также участники форума говорили о строительстве административного корпуса медресе Мухаммадия и центра рукописей.

Обсудили и ремонт дорог, ведущих к Болгару от Казани, Самары и Ульяновска. Так предполагается увеличить турпоток в один из главных центров ислама сегодняшней России.

Напомним, «Изге Болгар жыены» посвящен принятию ислама Волжской Булгарией. Он стартовал сегодня в 8 часов утра.