«Планы грандиозные»: лениногорец намерен заняться животноводством после СВО

Ветеран специальной военной операции Андрей Ахлестин из Лениногорского района, потерявший ногу при выполнении боевой задачи, вернулся к мирной жизни и намерен заняться фермерским хозяйством. Несмотря на тяжелое ранение, он сохраняет активную жизненную позицию и, по собственным словам, ни о чем не жалеет.

Андрей Ахлестин заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации 24 сентября 2023 года. Уже через месяц, находясь в зоне СВО, он отметил свое 37-летие.

В ходе службы выполнял задачи по доставке личного состава, боеприпасов, медикаментов и продовольствия, а также участвовал в боевых действиях в составе второй штурмовой бригады.

Чувство товарищества и взаимовыручки, по словам бойца, для него не является абстрактным понятием. Он вырос в многодетной семье, где воспитывались девять детей. Эти ценности, как отмечает его близкое окружение, он сохранил и в зрелом возрасте.

Летом 2025 года Андрей познакомился с Еленой, которая вместе с дочерью Настей стала для него опорой в самый тяжелый период. Девочка стала называть его папой, а семья оказалась главной поддержкой после ранения.

Тяжелое ранение Андрей Ахлестин получил 17 сентября 2025 года в Каменском районе Днепропетровской области Украины. В составе эвакуационной группы он выполнял срочную задачу по выносу раненых с поля боя.

«Одного вытащили успешно, когда тащил второго, сам в сумерках подорвался на мине – оторвало левую ступню вместе с берцами», – вспоминает он.

Товарищи оказали первую медицинскую помощь, вынесли его из-под обстрела и более трех часов ожидали эвакуации, находясь под угрозой атак беспилотников.

Родителей Андрей потерял десять лет назад, поэтому первой о его ранении узнала Елена. По словам бойца, она тяжело переживала случившееся, однако главным для него оставалось одно: «Самое главное – живой».

После ранения Андрей прошел лечение и реабилитацию. 20 января 2026 года военно-врачебная комиссия признала его негодным к дальнейшему прохождению службы с категорией «Д». Он был уволен и вернулся к семье.

В мирной жизни Андрей Ахлестин работал трактористом. Этот факт стал основой его позывного – Тракторист, который ему присвоил командир штурмового подразделения. Сам ветеран с благодарностью вспоминает родителей, воспитавших в нем трудолюбие, ответственность и уважение к родной земле.

После ампутации левой ноги ниже колена Андрей в течение пяти месяцев проходил лечение и восстановление. На собственные средства он приобрел инвалидную коляску и самостоятельно передвигался на процедуры. Когда встал на костыли, передал коляску 10-летнему мальчику с ДЦП из села Глинка в Крыму. Он также научил ребенка самостоятельно пользоваться коляской и пожелал ему стойкости.

В настоящее время ветеран СВО, награжденный орденом Мужества, строит планы на будущее. Вместе с товарищем он приобрел мини-трактор и намерен создать фермерское хозяйство, занявшись животноводством.

«Планы грандиозные. Я ни о чем не жалею – я отдал свой долг Родине», – отметил Андрей Ахлестин.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.

Фото из архива военнослужащего.