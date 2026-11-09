«Планку подняла, но пока не справляется»: Леонова — о проблемах Петросян

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Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова в комментарии «Матч ТВ» оценила выступление россиянки Аделии Петросян.

По ее мнению, сейчас фигуристка не достигает тех результатов, которые от нее ожидают.

Петросян заняла четвертое место (203,60) на четвертом этапе Гран-при России в Екатеринбурге. На следующей неделе она выступит на этапе Гран-при ISU в Эверетте (США).

«Петросян чисто откатала, получается, только в Грузии, и то это было без ультра-си, это был только набор тройных. Видимо, раз на раз не приходится пока. В этом возрасте нервы играют очень большую роль. Она подняла планку, но пока с ней не справляется. Но надеюсь, что дальше у неё все получится. Особенно на этапах Гран-при», — сказала Леонова «Матч ТВ».