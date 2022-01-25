«Планеты» и Шостакович: в Казани состоялся долгожданный концерт Госоркестра РТ

Концерт, родившийся «под несчастливой звездой», – так можно определить перенесенную с 15 октября программу с участием виолончелиста Александра Князева. Как музыка Шостаковича и Холста через тернии добралась до казанского слушателя – в репортаже ИА «Татар-информ».

Фото предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

«Коллектив такого уровня делает всё с одной репетиции»

В стенах Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева состоялся концерт Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан художественным руководителем и главным дирижером которого является народный артист России и Татарстана, профессор Александр Сладковский.

Правда, хедлайнера программы так и не оказалось на казанской сцене: Александр Князев стал жертвой новой коронавирусной инфекции. Однако было принято решение музыкальный вечер не отменять, и провести его без приглашенного солиста, а вместо Второго концерта для виолончели с оркестром Дмитрия Шостаковича исполнить Девятую симфонию того же композитора.

Буквально накануне уже сам Александр Сладковский захворал – было решено не игнорировать признаки ОРВИ, а пригласить на смену маэстро лауреата международных конкурсов, дирижера Государственного академического Большого театра России Айрата Кашаева.

«Мне позвонили за два дня до концерта с предложением заменить маэстро, который приболел. Партитуры пришлось изучать буквально в самолете, учитывая, что я ни разу не исполнял ни одно из произведений. На следующий день я стоял перед оркестром. У нас было меньше суток на усвоение материала», – поделился воспоминаниями Кашаев.

Фото предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

К счастью, по словам Айрата Кашаева, перед ним сидели настоящие профессионалы своего дела, с которыми он уже не раз работал. Со второй репетиции музыканты отточили все нюансы, и просто музицировали.

«Приладился быстро – коллектив такого уровня делает все с одной репетиции. Надеюсь, нам удалось донести до слушателя результат своей экспромт-работы», – рассказал Кашаев.

«Если у Рахманинова это тоска по родине, то у Шостаковича – сожженные деревни»

Программу вечера открыла «Праздничная увертюра» Дмитрия Шостаковича, которая в этот день приобрела особое значение. Фанфарные мотивы и искрящаяся тема как бы обозначили непоколебимую позицию ГАСО РТ: творить, выходить на сцену и радовать свою публику несмотря ни на что.

Вслед за увертюрой, прозвучала Девятая симфония Шостаковича. Сочинение куда миниатюрнее среди других «монументальных» симфоний композитора: изящное, чем-то напоминающее Классическую симфонию Прокофьева, в чем-то перекликающееся с Четвертой Малера, было встречено публикой с энтузиазмом. Лирико-комедийное произведение, не лишенное драматических элементов, лаконично вписывалось в негласную концепцию программы вечера.

Фото предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

«Еще в 43-м году Шостакович писал, что сочинение задумывалось как некий вздох облегчения после лихолетья, которое принесла с собой война. Протяжная мелодия, проходящая у кларнета в третьей части, которую позже подхватывают другие деревянные духовые инструменты, для меня – отсылка к среднему разделу первой части «Симфонических танцев» Сергея Рахманинова. И если у Рахманинова – это ностальгия, тоска по родине, то у Шостаковича – это сожженные деревни, поля в той же стране...» – поделился Кашаев.

Сочетание радужных мотивов и повисшей трагедии, теплоты и нарастающего беспокойства – все контрасты сплелись в одно получасовое произведение так естественно, что трудно догадаться, что на репетицию ушло меньше суток.

«“Планеты” Холста принесли мировую славу композитору»

Но настоящим вызовом для оркестра стало второе отделение концерта, где в программе была заявлена симфоническая сюита для хора и оркестра «Планеты» Густава Холста – произведение, не так часто исполняемое современными коллективами.

От хора на сцене пришлось отказаться – снова вмешалась коронавирусная инфекция, которая диктует свои правила: многие музыканты Государственного хора РТ приболели. Но к счастью, на помощь пришла лауреат международных конкурсов Вероника Лобарева, исполнившая партию хора на органе. Партия органа придала сочинению возвышенности и атмосферу таинства.

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

«“Планеты” Холста – удивительное произведение. Именно оно принесло композитору мировую известность. Удивительно, как автор в столь непросвещённое в области астрономии время так точно при помощи языка симфонического оркестра в музыке выражает образ этих планет. Я и сам большой поклонник космоса, и иногда ночью через телескоп наблюдаю за движением звезд нашей системы. Когда я вижу кольца Сатурна или пятна Юпитера – у меня захватывает дух. Я могу назвать практически все планеты, которые видны отсюда, а теперь мне еще и удалось прикоснуться к этой “материи” через музыку, что дорого стоит», – признался Кашаев.

На бис оркестр исполнил для публики Первый марш из сборника «Торжественные и церемониальные марши» Эдуарда Элгара.

Совсем скоро (9 февраля) стартует большой проект ГАСО РТ под руководством Александра Сладковского – VII Фестиваль татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас», концерты которого будет посвящены юбилеям Мансура Музафарова, Рашида Калимуллина, а также 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.