В саудовской Джидде завершились консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине

Фото: телеграм-канал @u_now

Антироссийского единения не получилось

В саудовской Джидде завершились консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. В них участвовали дипломаты и советники по национальной безопасности более чем 40 стран, но не было России.

Удивительное дело – собираться без России, одной из прямых участниц конфликта! Зачем это делать? Только для того, чтобы продемонстрировать всем, что Россия должна быть изолирована и противопоставлена мировому сообществу. Или хотя бы попытаться изобразить общее антироссийское единство. Но даже эта попытка оказалась провальной.

Принимающая сторона – Саудовская Аравия представила новый план урегулирования конфликта на Украине. Этот новый план включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.

Еще мирный план представил Китай. Хотя новым его можно назвать условно – китайцы еще в феврале обнародовали собственный документ из 12 пунктов. План во многом совпадает с планом Саудовской Аравии, но дополнительно включает в себя продолжение зерновой сделки, отказ от односторонних санкций и содействие послевоенному восстановлению Украины. Важная деталь плана – отсутствие вывода российских войск.

Украинцы тоже пришли на переговоры не с пустыми руками, а со своей «формулой мира». Тоже довольно несвежей. Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые представил ее на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года. Главный пункт этой «формулы» – вывод российских войск со всей территории Украины и также продолжение зерновой сделки.

Украинцы тоже пришли на переговоры не с пустыми руками, а со своей «формулой мира» Фото: телеграм-канал @u_now

Изначально хотели обсудить «план» Зеленского, но желающих оказалось больше

Изначально в Джидде предполагалось обсудить только мирный план украинского президента Владимира Зеленского. Но лавры миротворцев никому не дают покоя – все хотят войти в историю с этим нимбом, и в результате на переговорах обсуждалось три вышеупомянутых плана.

Это свидетельствует о разброде и шатаниях в стане собравшихся сторон. Такая неразбериха с планами привела к полному выхолащиванию и бессодержательности переговоров.

Понимая, что все пошло не так, украинская делегация на встрече в Джидде даже не настаивала на приоритете обсуждения своего плана. Но провальную ситуацию это не спасло – все утонуло в желании некоторых стран перетянуть одеяло на себя в деле миротворчества.

Спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим саркастично отметил, что переговоры по Украине все же невозможны без России Фото: atlanticoonline.com

«Без меня меня женили?»

Подобные международные тусовки изначально обречены на отсутствие результата по самой простой и прозаической причине – на них отсутствовала Россия. Согласитесь, но ситуация «без меня меня женили» в современном мире выглядит, мягко говоря, неадекватно и абсурдно.

Даже участвующий на встрече в Джидде спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим саркастично отметил, что переговоры по Украине все же невозможны без России.

Реакция России на переговоры в Джидде была категорично отрицательной. Например, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 6 августа заявил, что «в настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет, операция на Украине продолжится в обозримом будущем». А официальный представитель МИД Мария Захарова 2 августа отмечала, что Россия встречу в Джидде расценивает как попытку «сколотить антироссийскую коалицию».

Дмитрий Медведев прямо заявил, что сейчас переговоры не нужны Фото: © «Татар-информ»

«Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале и вовсе, как обычно, не стеснялся в выражениях в оценке этих провальных переговоров. Медведев прямо заявил, что сейчас переговоры не нужны. «Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», – резюмировал он.

И вообще переговорный процесс по украинскому вопросу будет иметь шансы на успех лишь при участии обеих сторон и учете текущих реалий, включая новые регионы РФ. И тот посредник, который готов признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все очень просто.

На Западе постфактум провальные результаты переговоров в Джидде пытаются выдать за успешные. Мол, Китай в них плотно участвовал и, получается, не все в отношениях Поднебесной и России гладко.

Но Китай не прекращает сотрудничества с нашей страной. А его участие в таких переговорах, да еще и со своим планом, вносящим сумятицу в переговорный процесс, не только дежурная дань западному политесу. Возможно, это некая коварная комбинация в интересах Китая и России. В общем, соорудить единую антироссийскую коалицию на встрече в Джидде не получилось. Самый большой успех этого междусобойчика – создали несколько рабочих групп, только и всего. Негусто!