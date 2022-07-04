news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
4 июля 2022  17:00
Розалия Заманова

План восстановления Украины оценили в $750 млрд – эти деньги хотят взять у России

news_top_970_100

План восстановления Украины оценивается в $750 млрд, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. На эти цели он предложил направить замороженные российские активы.

«Замороженные активы РФ по разным оценкам составляют от 300 до 500 миллиардов долларов. Часть стран уже начали процесс не просто заморозки, а и конфискации этих активов», – приводит слова политика РИА Новости.

Другими источниками финансирования, по его словам, должны стать гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров, инвестиции, а также бюджет страны.

Напомним, в мае Евросоюз впервые озвучил сумму активов российского Центробанка, которые были заморожены из-за санкций, — $24,5 млрд. Кроме того, сообщается о $10,7 млрд, арестованных у российских бизнесменов.

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100