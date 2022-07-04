План восстановления Украины оценили в $750 млрд – эти деньги хотят взять у России

План восстановления Украины оценивается в $750 млрд, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. На эти цели он предложил направить замороженные российские активы.

«Замороженные активы РФ по разным оценкам составляют от 300 до 500 миллиардов долларов. Часть стран уже начали процесс не просто заморозки, а и конфискации этих активов», – приводит слова политика РИА Новости.

Другими источниками финансирования, по его словам, должны стать гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров, инвестиции, а также бюджет страны.

Напомним, в мае Евросоюз впервые озвучил сумму активов российского Центробанка, которые были заморожены из-за санкций, — $24,5 млрд. Кроме того, сообщается о $10,7 млрд, арестованных у российских бизнесменов.