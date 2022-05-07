План по жилищному строительству в Татарстане выполнен на 49%

Фото: архив ИА "Татар-информ"

План по жилищному строительству в Татарстане выполнен почти на 49% — это 1 млн 344 тыс. кв. метров. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ доложил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Он рассказал, что в рамках социальной ипотеки план выполнен на 66%, сдано практически 100 тыс. кв. метров, построено 6 368 индивидуальных жилых домов (51% от плана).

В коммерческом строительстве выполнение годовых показателей оценивается почти в 42%.

Говоря об обеспечении жильем отдельных категорий граждан, Фролов доложил, что заключены контракты на 179 жилых помещений из 600, предназначенных для детей-сирот, реализовано два из 25 оформленных сертификатов для многодетных семей, воспитывающих 5 и более детей.

По программе обеспечения жильем молодых семей муниципалитеты получили 93% средств от общего объема программы, оставшиеся будут доведены в районы в мае. В этом году получателями жилья по данной программе являются 50 семей.

По категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев оформлены четыре сертификата из пяти.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии участвовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает портал руководителя республики.