План по вводу жилья в Татарстане за 2025 год выполнен на 69%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За первую половину 2025 года в Татарстане введено около 2,2 млн квадратных метров жилья. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

«Этот год мы точно закончим с показателями не менее 3 млн 260 тыс. квадратных метров», – подчеркнул он, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Примечательно, что три четверти от общего количества введенных квадратных метров приходится на индивидуальные дома – свыше 1,6 млн квадратных метров, и более 550 тыс. квадратных метров – на многоквартирные дома.

Он подчеркнул, что такая разница обусловлена временами пандемии, когда жители республики отдавали предпочтения загородным домам. По словам Гимаева, в этом году многие сдают дома, которые начали строить во время пандемии, поэтому они в большом количестве попадают в статистику.