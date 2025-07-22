news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 июля 2025 11:39

План по вводу жилья в Татарстане за 2025 год выполнен на 69%

Читайте нас в
Телеграм
План по вводу жилья в Татарстане за 2025 год выполнен на 69%
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За первую половину 2025 года в Татарстане введено около 2,2 млн квадратных метров жилья. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

«Этот год мы точно закончим с показателями не менее 3 млн 260 тыс. квадратных метров», – подчеркнул он, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Примечательно, что три четверти от общего количества введенных квадратных метров приходится на индивидуальные дома – свыше 1,6 млн квадратных метров, и более 550 тыс. квадратных метров – на многоквартирные дома.

Он подчеркнул, что такая разница обусловлена временами пандемии, когда жители республики отдавали предпочтения загородным домам. По словам Гимаева, в этом году многие сдают дома, которые начали строить во время пандемии, поэтому они в большом количестве попадают в статистику.

#ильшат гимаев #Татарстан #Строительство
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани начался крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери

В Казани начался крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери

21 июля 2025
Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году

Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году

22 июля 2025