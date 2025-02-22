План по вводу жилья в Татарстане выполнили на 18%

В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 18%. По состоянию на 22 февраля в республике ввели 583 тыс. квадратных метров, сообщил на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участие в нем также приняли Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По линии коммерческого строительства в Татарстане на данный момент сдано 2% от запланированного объема – девять многоквартирных домов суммарной площадью более 32 тысяч кв. м.

В части социальной ипотеки годовой план выполнен на 16%. Из 35 домов, которые необходимо построить в этом году, сдали три. Их площадь составила 25,4 тысяч кв. м.

Наибольшее выполнение плана фиксируется по линии индивидуального жилищного строительства – сдано 525 тысяч кв. м, или 37% от плана.