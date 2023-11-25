План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 97,5%

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В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 97,5%. Застройщиками введено 3 млн 23 тыс. квадратных метров. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В части коммерческого жилья введено 1 млн 208 тыс. кв. метров – это 151 многоквартирный дом. План выполнен на 85%.

По программе социальной ипотеки построен 61 дом общей площадью 147 тыс. кв. метров. Годовой план выполнен на 91%.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает пресс-служба Раиса РТ.