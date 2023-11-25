Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 97,5%
В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 97,5%. Застройщиками введено 3 млн 23 тыс. квадратных метров. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
В части коммерческого жилья введено 1 млн 208 тыс. кв. метров – это 151 многоквартирный дом. План выполнен на 85%.
По программе социальной ипотеки построен 61 дом общей площадью 147 тыс. кв. метров. Годовой план выполнен на 91%.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает пресс-служба Раиса РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»