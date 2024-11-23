План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 97%

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С начала года в Татарстане сдано 3,65 миллиона квадратных метров жилья. План по его вводу выполнен на 97%, заявил на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

В пресс-службе руководителя РТ отметили, что совещание со всеми районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Айзатуллин уточнил, что план по строительству коммерческого жилья завершен на 51%. Сдано 126 многоквартирных домов общей площадью 747 тысяч квадратных метров. Программа соципотеки выполнена на 83%, введено 30 из 56 домов.

Кроме того, возведено 16 175 индивидуальных жилых домов общей площадью 2,183 миллиона квадратных метров.

Министр напомнил, что в Татарстане реализуются четыре программы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Так, законтрактованы все помещения для участников программы среди детей-сирот. На 39 объектов оформлено право собственности за республикой, на 239 — за Госжилфондом при Раисе РТ, ведется передача в Минземимущество РТ. Оставшиеся семь помещений проходят кадастровый учет.

Участники программы из числа многодетных семей с пятью и более детьми реализовали все 28 сертификатов. Общая площадь приобретенного ими жилья составила 2,642 тысячи квадратных метров.