План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 61%

По состоянию на 27 мая в Татарстане введено 1 млн 904 тыс. кв. метров жилья – это 61% от годового плана. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Так, застройщиками коммерческого жилья введено 65% от объема, запланированного на 2023 год. Это 115 многоквартирных домов общей площадью 926 тыс. «квадратов».

В рамках программы социальной ипотеки построены 17 домов – это 42% от общего объема обязательств.

Годовой план в части индивидуального жилищного строительства выполнен на 60%. Общая площадь готовых домов составляет 911 тыс. кв. метров, передается на сайте Правительства.