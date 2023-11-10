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План по вводу жилья по соципотеке выполнен в Татарстане на 91%
В Татарстане годовой план по вводу жилья по социальной ипотеке выполнен на 91%. С начала 2023 года Госжилфонд при Раисе РТ ввел в эксплуатацию 36 домов на 2647 квартир площадью 145,3 тыс. кв. м.
Свои жилищные условия улучшили работники бюджетной сферы, сотрудники предприятий, инвестирующих в реализацию программы соципотеки, врачи-грантополучатели, молодые и многодетные семьи, а также дети-сироты. Как отмечают в Госжилфонде, это позволило выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение доступным и комфортным жильем граждан страны. Нацпроект, инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, стартовал в 2019 году.
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал, что «самое главное — в начале жизненного пути, при формировании семьи, надо дать возможность человеку как-то свой угол создать». Жилищные программы, реализуемые Госжилфондом, помогают татарстанцам обрести по льготной цене благоустроенное жилье в чистовой отделке.
В 2022 году Госжилфонд обеспечил жильем более трех тысяч семей республики. Инвестиционный план Госжилфонда на 2023 год предполагает строительство в городах и районах Татарстана 2885 квартир площадью 160,6 тыс. кв.м.
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