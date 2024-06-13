План по вводу соципотечного жилья в Татарстане выполнен на 65%

Годовой план ввода жилья по социальной ипотеке выполнен в Татарстане на 65%. Госжилфонд при Раисе РТ с начала текущего года сдал в эксплуатацию в городах и районах республики 25 домов на 1791 квартиру.

В ведомстве рассказали о проектах, которые возводятся в 2024 году. Так, в казанском микрорайоне «Салават Купере» планируется строительство шести домов на 880 квартир. Всё жилье передается участникам программы с чистовой отделкой, квартиры оборудованы электроплитами, сантехникой, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных. На данный момент техническая готовность возводимых домов варьируется от 28% до 77%.

В 69-м микрорайоне Набережных Челнов идет строительство четырех домов на 170 квартир каждый. На сегодня они готовы на 65-88%.

В Мамадыше по улице Ленина, 19 строится 24-квартирный дом с индивидуальным отоплением. В настоящее время началась кирпичная кладка стен третьего этажа. Техническая готовность объекта составляет более 21%, сообщили в Госжилфонде.

В Буинске по улице Молодежная завершается строительство 40-квартирного дома, который также будет оснащен индивидуальным отоплением. Техническая готовность новостройки составляет 95%. Сейчас в доме идут отделочные работы, монтаж оборудования и благоустройство прилегающей территории.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в 2023 году благодаря программам Госжилфонда свои жилищные условия улучшили около трех тысяч татарстанских семей. Инвестиционный план Госжилфонда на 2024 год предполагает строительство в Татарстане 56 домов на 3299 квартир общей площадью 161,7 тыс. кв.м.

Реализация программ позволяет выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение доступным и комфортным жильем наших граждан.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».