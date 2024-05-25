План по строительству жилья в Татарстане выполнен на 61%

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С начала года в Татарстане введено 1,918 млн квадратных метров жилья, или 61% от планируемого объема. Такими данными на совещании в Доме Правительства РТ поделился глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, совещание со всеми районами в режиме ВКС провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В работе приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

К настоящему моменту практически выполнен план по строительству индивидуального жилья. Введено почти 10,8 тысячи домов, или 96%.

53% достигла реализация программы социальной ипотеки на 2024 год. Сдано 24 дома общей площадью 85 тысяч квадратных метров. Выполнение плана — 53%.

На 26% завершено строительство коммерческого жилья. Введен 71 многоквартирный дом суммарной площадью 379 тысяч квадратных метров.

Кроме того, заключены контракты по 39 помещениям по программе обеспечения жильем детей-сирот. Жилплощадь приобретается за счет софинансирования из бюджета России.

В 2024 году в программе участвуют 84 молодые семьи. 24 получателя уже использовали полученные средства на приобретение жилья, остальные 60 занимаются подбором подходящих вариантов. На этой же стадии находятся представители категории «Многодетные семьи, имеющие пять и более детей».

Четыре семьи из пяти получателей приобрели жилье в категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

В рамках федеральной программы «Жилье» в этом году в Татарстане возводится четыре объекта. Их готовность в настоящее время составляет 7%. По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» процент выполнения достиг 4%.