План по капремонту объектов социально-культурной сферы в Татарстане выполнен на 90%

В Татарстане план по капремонту объектов социально-культурной сферы выполнен на 90%. О реализации республиканских программ на субботнем совещании доложил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

В республике реализуется 27 программ капремонта социально-культурных объектов, куда входят порядка 3,5 тыс. объектов. Финансовый объем программ превышает 23 млрд рублей.

413 объектов входят в три программы, реализуемых РТ в образовании. Здесь осталось выполнить менее 1%. Завершены все плановые работы в 10 коррекционных и 33 муниципальных школах, отремонтированы 116 функциональных зон, выполнены все запланированные мероприятия по организации доступной среды в четырех образовательных учреждениях.

Остается завершить ремонт в семи детских садах. Сданы 42 детсада. Также близка к 100%-му завершению программа капитального ремонта ресурсных центров. Четыре объекта полностью готовы, на одном работы завершаются.

Из 18 объектов, включенных в программу капитального ремонта медицинских стационаров, готовы восемь, 10 еще в работе. СМР выполнены на 83%.

В рамках программы капремонта спортивных объектов осталось закрыть 4,5% от планового объема работ.

В этом году в программу ремонта многоквартирных домов включены 1035 жилых объектов. Лимит к текущей дате освоен на 90% — таковы данные Государственной информационной системы «Мониторинг жилищного фонда».

Также глава Минстроя РТ сообщил об итогах собираемости платежей за ЖКУ и задолженности предприятий и организаций за поставленные энергоресурсы. В августе уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в среднем по республике составил 99,3%. Среднегодовой уровень составил 99,2%, что выше чем за аналогичный период 2020 года на 1,3%. Татарстан входит в число регионов с наибольшей долей платежей, совершенных в электронном формате, сообщается на портале Президента РТ.

Совещание провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.