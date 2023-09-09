План по капремонту многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 98%

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В Татарстане провели капитальный ремонт 98% многоквартирных домов от плана на 2023 год. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, передает пресс-служба Раиса РТ.

На 506 объектах работы полностью завершены, в том числе в 96 домах заменили 257 лифтов. Ремонт продолжается в 219 домах.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.