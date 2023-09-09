Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
План по капремонту многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 98%
В Татарстане провели капитальный ремонт 98% многоквартирных домов от плана на 2023 год. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, передает пресс-служба Раиса РТ.
На 506 объектах работы полностью завершены, в том числе в 96 домах заменили 257 лифтов. Ремонт продолжается в 219 домах.
Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»