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Экономика 12 августа 2023 11:18

План по капремонту многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 90%

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План по капремонту многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 90%
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В Татарстане программа капитального ремонта многоквартирных домов выполнена на 90%. Об этом первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов доложил на субботнем совещании в Доме Правительства.

В 465 жилых домах работы продолжаются, на 361 объекте объем выполнения ремонта превысил 70%. Работы полностью завершены в 261 доме, из них 37 – за последние две недели.

Совещание провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

#многоквартирные дома
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