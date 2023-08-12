План по капремонту многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 90%

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В Татарстане программа капитального ремонта многоквартирных домов выполнена на 90%. Об этом первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов доложил на субботнем совещании в Доме Правительства.

В 465 жилых домах работы продолжаются, на 361 объекте объем выполнения ремонта превысил 70%. Работы полностью завершены в 261 доме, из них 37 – за последние две недели.

Совещание провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.