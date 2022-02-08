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Происшествия
8 февраля 2022  11:03
Алина Файзрахманова

План переселения из аварийного жилья в Татарстане на 2022 год уже выполнен на 78%

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В Татарстане этап переселения граждан из аварийного жилья, запланированный до конца 2022 года, уже реализован на 78%. Работа выполняется с опережением графика, сообщил на заседании коллегии прокуратуры РТ прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Спикер также добавил, что были достигнуты определенные положительные результаты при обеспечении прав дольщиков. В прошлом году ввели в эксплуатацию 9 долгостроев, восстановили права 2,5 тыс. жильцов.

«Строительная отрасль республики плавно и без сбоев перешла на новую форму привлечения денежных средств с использованием эскроу-счетов. В то же время в реестре проблемных объектов остается 7 домов. Обращаю внимание прокуроров: держите на контроле дома, которые достраиваются по прежнему порядку, оперативно пресекайте злоупотребления при использовании денег застройщиков», – обратился к коллегам Нафиков.

#дольщики #обманутые дольщики #Прокуратура РТ
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