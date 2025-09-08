План обеспечения транспортной безопасности в зимний период утвердили в Татарстане

Кабинет Министров Татарстана принял постановление о мерах по обеспечению бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта в зимний период 2025/2026 года. Его подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, Министерству транспорта и дорожного хозяйства поручено до 15 сентября разработать комплекс мероприятий по подготовке автодорог к эксплуатации в зимних условиях. До 3 ноября ведомство совместно с МЧС, МВД, Минздравом, Минпромторгом и другими структурами должно скорректировать оперативный план «Буран».

Минздраву республики предписано обеспечить готовность медицинских организаций к оказанию помощи гражданам, оказавшимся в снежных заносах или пострадавшим в ДТП.

Главам муниципальных районов и городских округов поручено до 1 октября заключить контракты на содержание местных дорог, подготовить коммунальные службы, закрепить снегоуборочную технику и откорректировать планы по ликвидации ЧС.

Также они совместно с организациями торговли и общепита должны определить ответственных за обеспечение горячим питанием и продовольствием людей, оказавшихся на дорогах в условиях опасных метеоявлений.

Управление по гидрометеорологии обязано своевременно предоставлять информацию о прогнозах погоды и возможных стихийных явлениях. Казанский гарнизон при введении плана «Буран» должен выделять силы и технику Минобороны для расчистки дорог и спасения людей. ГИБДД поручено содействовать передвижению дорожной техники, а также сопровождать колонны с детьми, медпомощью и продовольствием.

Кроме того, Горьковская и Куйбышевская железные дороги должны заключить договоры с муниципалитетами на выделение рабочих и техники для ликвидации снежных заносов на путях.

Документ также признает утратившим силу постановление Кабмина РТ от 2 сентября 2024 года, касавшееся предыдущего зимнего периода. Контроль за исполнением нового постановления возложен на Минтранс РТ.