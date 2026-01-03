План индексации пенсий не ниже уровня инфляции закрепили в России

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Российские власти намерены сохранить принцип индексации страховых пенсий по старости на уровне не ниже инфляции. Это следует из утвержденного правительством плана, сообщает «ТАСС».

Ключевой целью данной меры названо повышение качества жизни и укрепление финансовой обеспеченности старшего поколения.

В документе разъясняются механизмы формирования выплат. Страховая пенсия, являющаяся самым распространенным видом пенсионного обеспечения в стране, назначается по старости, инвалидности или при потере кормильца.

Ее итоговый размер формируется из двух составляющих: фиксированной выплаты и накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Стоимость одного балла устанавливает государство, а их количество напрямую зависит от трудового стажа гражданина и уровня его официальной заработной платы.

Согласно утвержденным параметрам, с 1 января 2026 года страховые пенсии уже были увеличены на 7,6%. Этот показатель объединил в себе компенсацию инфляционных издержек и учет прогнозируемого роста зарплат в экономике.

В документе также прописан порядок повышений на последующие периоды: в будущем индексация будет проходить в два этапа – с 1 февраля и с 1 апреля.

Кроме того, сохранен механизм перерасчета выплат для работающих пенсионеров: ежегодно с 1 августа их пенсии будут корректироваться с учетом страховых взносов, начисленных или уплаченных работодателями за прошедший год.