«Я не верила, что стану мамой»: пациентка РКБ родила после операции на открытом сердце

Ксюша очень хотела, чтобы у нее была семья – любимый муж и дети

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Потеряла малыша, а за ним маму

В раннем детстве Ксюша перенесла сложную операцию, у малышки был врожденный порок сердца. Вмешательство на открытом сердце прошло успешно, и никаких серьезных проблем, пока девочка росла, у нее не было. Разве что она должна была регулярно проверять состояние своего сердца.

Когда Ксюше исполнилось 16, она забеременела, спокойно вынашивала малыша, но произошла отслойка плаценты – грозное осложнение. Ребенка она потеряла, медики Республиканской клинической больницы после кесарева сечения сообщили ей, что малыш родился мертвым.

За первой трагедией пришла вторая – через месяц умерла мама Ксюши. Из близких родственников у нее никого не осталось, рядом были крестная мама, отчим и любимый человек.

Нигина Нигматулина: «Тромб мог в любой момент сорваться со своего места – из предсердия. И вызвать мгновенную смерть» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У вас огромный тромб в сердце, единственный шанс – операция на открытом сердце»

Девушка очень хотела, чтобы у нее была семья – любимый муж и дети. Она забеременела во второй раз, тогда ей было 17 лет.

На одном из плановых осмотров у кардиологов в Детской республиканской клинической больнице врачи заподозрили неладное. На УЗИ сердца медики увидели огромный тромб. Тогда Ксюша была на 20-й неделе беременности.

«Тромб мог в любой момент сорваться со своего места – из предсердия. И вызвать мгновенную смерть», – рассказала заместитель главного врача Республиканской клинической больницы по акушерско-гинекологической помощи, руководитель Перинатального центра РКБ Нигина Нигматулина.

Девушку экстренно госпитализировали в Перинатальный центр РКБ. Тут же собрался консилиум: акушеры-гинекологи, кардиологи, кардиохирурги, анестезиологи, реаниматологи, педиатры – вместе трудились три клиники: РКБ, ДРКБ и МКДЦ.

Медикам было ясно – нужна операция на открытом сердце, чтобы убрать тромб. Вмешательство сложнейшее, а выполнять его женщине, у которой под сердцем бьется еще одно, сложно вдвойне.

Ксюшу в сопровождении кардиореанимационной бригады экстренно доставили в МКДЦ, там ее уже ждали кардиохирурги.

Без искусственного кровообращения на извлечение тромба у кардиохирургов было всего 80 секунд – именно столько времени организм может выдержать с пережатыми венами, которые ведут к сердцу и от него Фото: пресс-служба РКБ

Успеть за 80 секунд...

Обычно такие операции на сердце проводят с помощью аппарата искусственного кровообращения. Но здесь ситуация была другая – пациентка была беременна.

«Мы понимали, что если операция пойдет на открытом сердце в условиях аппарата искусственного кровообращения – там используются вещества, которые могут привести к профузному кровотечению, то это может грозить гибелью», – объяснила Нигина Нигматулина.

На всякий случай этот аппарат привезли в операционную, а рядом всегда находилась бригада акушеров-гинекологов РКБ. Чтобы в экстренной ситуации провести кесарево сечение. Там же дежурили бригады реаниматологов кардиологического и акушерского профилей.

Без искусственного кровообращения на извлечение тромба у кардиохирургов было всего 80 секунд: именно столько времени организм может выдержать с пережатыми венами, которые ведут к сердцу и от него. Потом клетки органов начинают отмирать из-за нехватки кислорода.

Кардиохирурги пережали вены – начался отсчет драгоценных секунд.

Когда оставалось меньше минуты, в полной тишине операционной, где слышался только обратный отсчет, кардиохирург МКДЦ сказал: «Нашел, извлекаем».

За минуту двадцать секунд медики успели совершить невозможное. Они достали тромб и восстановили кровообращение Фото: пресс-служба РКБ

За минуту двадцать секунд медики успели совершить невозможное. Они достали тромб и восстановили кровообращение.

Ксюша и ее малыш были живы. Девушка отправилась дохаживать беременность.

Увы, спустя два месяца ее ребенок погиб, не успев родиться, из-за профузного кровотечения. Врачи объяснили, что малыш не выдержал нагрузок, которые пережил организм мамы.

«У нашей девочки было два рубца на матке – два кесарева, две беременности и ни одного малыша на руках. Но у нее было огромное желание жить и дать жизнь другому организму», – рассказал глава Перинатального центра РКБ.

Большую часть беременности Ксюша провела в стенах Перинатального центра Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Считала каждую неделю в надежде родить малыша

Для Ксюши и акушеров-гинекологов Перинатального центра началась новая страница. Спустя три года, преодолев страх, девушка решила, что готова вновь попробовать стать мамой.

Вместе с врачами она подготовилась к беременности. С первого дня задержки 20-летняя Ксюша была на постоянной связи с врачами РКБ. Большую часть беременности она провела в стенах Перинатального центра. Нигина Нигматулина шутит, что за это время Ксюша стала почти «сыном полка».

Девушка почти каждую неделю писала своей крестной маме – отсчитывала недели: 20-я, 23-я, 30-я… Она очень боялась, что что-то снова пойдет не так.

На 37-й неделе беременности акушеры-гинекологи решили, что пора сделать кесарево сечение, ребенок к тому моменту стал полностью жизнеспособным. Ведь чем больше плод, тем больше нагрузка на сердце.

«Когда родила, сразу написала Нигине Амоновне, что это произошло и я очень ей благодарна» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я слышала плач ребенка и не верила, что это произошло»

И вот, наконец, Ксюша услышала первый плач своего ребенка. Она стала мамой.

«Сначала я слышала, как будто котенок какой-то плачет. Я ассистентку врача, который меня оперировал, попросила чуть-чуть еще со мной остаться, разговаривала с ней, и вот в этот момент он очень сильно плакал. Я не верила своим ушам, глазам, что это случилось. Когда мне его принесли, такое состояние было – не верила, что это произошло. Когда родила, сразу написала Нигине Амоновне, что это произошло и я очень ей благодарна», – рассказала Ксюша со слезами на глазах.

У Ксюши родился здоровый мальчик весом 2,8 кг, его назвали Исламом.

«Я прошла через многое и очень счастлива, что родила через столько попыток. Я благодарна всем, кто был рядом во время той операции, когда беременность сохраняли. Я всем очень благодарна. Спасибо, что были рядом и поддерживали», – отметила Ксюша.

Ребенок родился здоровым, но далось это Ксюше очень и очень непросто.

«Когда была операция на открытом сердце, Ксюша попросила меня, чтобы я записала телефон отчима и, если она не проснется, чтобы я ему позвонила. Тогда я пообещала Ксюше, что она проснется и мы выпишем ее с лялечкой из роддома. Я свое обещание сдержала!» – заключила Нигина Нигматулина.