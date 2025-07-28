ПК «Возрождение» рекультивирует Бутырский карьер по инновационной технологии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рекультивацию Бутырского карьера в Пестречинском районе Татарстана по инновационной технологии проводит ООО «Промышленная компания «Возрождение». Овраг, превратившийся в незаконную свалку, будет засыпан рекультивантом и облагорожен, мусор собран и переработан, а на верхнем плодородном слое высадят траву.

Огромный овраг возле села Ленино-Кокушкино образовался в результате добычи камня. Он не использовался более 20 лет. Все это время туда сбрасывались бытовые и строительные отходы, резиновые покрышки, мебель. Так появилась большая несанкционированная свалка.

«Нам поручили рекультивацию земель на площади около 90 га, около 50 га из них занимает овраг. Его глубина достигает 30 метров, что сопоставимо с девятиэтажным домом, а длина – 1,5 км. Наша задача – «вылечить» этот овраг», – рассказал начальник участка ООО «Промышленная компания «Возрождение» Николай Потапов.

Работы начались во второй половине 2024 года с обваловки и гидроизоляции участка, чтобы рекультивант не попал в грунтовые воды.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Огородили территорию, поставили информационные таблички, шлагбаум, вагончик. Собрали, отсортировали и вывезли мусор по заключенным договорам на утилизацию. Растущие на площадке ели и сосны не пострадали, они пересажены на соседние территории», – отметил Потапов.

Впереди предстоит большой объем работы по восстановлению нарушенных земель, на облагораживание большого участка потребуется несколько лет. Все это делается для улучшения экологической обстановки в районе.

Уникальность применяемой технологии заключается в том, что для изготовления рекультиванта вместо природных материалов – песка, грунта и щебня – используются отходы. Это способствует максимальному вовлечению отходов во вторичное использование.

«Такая технология применяется к нарушенным землям природного, антропогенного и природно-антропогенного происхождения. Работы направлены на улучшение экологической обстановки региона», – пояснил Потапов.

Когда рекультивация завершится, оврага не будет. На его месте появится расчищенная от мусора зеленая природная территория. Экологически чистый участок передадут собственнику, который будет его использовать на свое усмотрение.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чтобы подвозить необходимый материал к местам проведения работ, «Возрождение» возвело за свой счет временную дорогу в сторону Бутырского карьера. Есть и другая автодорога, ведущая к трассе, но ее состояние неудовлетворительное.

«Эта дорога вся разбита, ее капитально не ремонтировали уже 30 лет, просто ставили «заплатки». По ней часто ходят в сторону Казани большегрузы с щебнем. Весь наш транспорт проходит весовой контроль, сломать эту дорогу мы не могли», – уточнил Николай Потапов.

Восстановлением нарушенных земель – техногенных оврагов, карьеров и шламохранилищ – с использованием промышленных и строительных отходов IV-V классов опасности ООО ПК «Возрождение» занимается с 2002 года. Такие отходы часто не принимаются на специализированных участках из-за нехватки мощностей. Используемая технология позволяет решить сразу две проблемы – сохранить объемы полигонов и утилизировать опасные отходы.

«Возрождение» – победитель республиканских и всероссийских конкурсов в номинациях «За проведение мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния» и «Лидер природоохранной деятельности». В числе успешно завершенных проектов – рекультивация оврага на территории шламоотвала Нижнекамской ТЭЦ, шламонакопителей Казанской ТЭЦ-3 и ГУП БОС «Минстроя Чувашии» в Новочебоксарске. Кроме того, рекультивированы овраг на землях ООО «Бахетле-Агро» и шламовое поле Заинской ГРЭС.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Реклама ООО «Промышленная компания «Возрождение»