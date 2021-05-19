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Ру Тат
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19 мая 2021  14:48

Пивоваренный завод «Белый Кремль» представлен на Международном форуме «Пиво» в Сочи

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18 мая состоялось открытие XХX Юбилейного Международного форума «Пиво» в Выставочном центре Гранд — отеля «Жемчужина» в Сочи. Форум стал главным местом встречи пивоваров России и зарубежных стран.

В рамках престижного профессионального конкурса пива, безалкогольных напитков, сырья и оборудования «Белый Кремль» познакомит гостей и участников форума со своей продукцией, в том числе, новинками 2021 года.

В конкурсе принимают участие многие российские производители слабоалкогольных и безалкогольных напитков.

Выставка продолжит свою работу до 20 мая.

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