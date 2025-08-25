Пиво из КНДР начало продаваться в России

С середины августа на российском рынке появилось пиво производства КНДР. Директор компании-импортера из Владивостока «Восток-Энергия» Станислав Бусик сообщил, что продажи северокорейского пива Tumangang 11 стартовали в Дальневосточном федеральном округе и Якутии. Его слова приводит «РБК».

Он уточнил, что торговым сетям необходимо некоторое время для внесения товара в систему ЕГАИС и организации документооборота. В настоящее время продукция активно реализуется в магазинах Приморского края, включая Владивосток, Уссурийск, Находку, а также на Курильских островах и в Якутии, где уже налажена дистрибуция и партнерские каналы.