Пивной магазинчик загорелся рано утром в жилом доме в Челнах

Накануне в 4.53 ночи по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в магазине «Пивберри» на проспекте Яшьлек в Набрежных Челнах.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибывших пожарных встретил охранник, который сообщил, что в магазине сильное задымление. Внутри никого не было, входные двери были закрыты. Огнеборцы вскрыли двери и через небольшое время потушили пожар площадью 5 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В результате случившегося сгорела мебель и продукция магазина. По предварительной версии, причиной пожара стало неправильное использование электрооборудования. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.