Питомник редких растений Казани получил новые климаткамеры и «живой» забор

Саженцы деревьев высадили в минувшие выходные дни участники экоакции вокруг питомника редких видов травянистых растений в Казани. Кроме того, они установили в питомнике три новые климатические камеры для выращивания краснокнижного растения — ириса сибирского. Эти камеры были собраны в этом году на средства гранта.

«Посадили 50 саженцев рябины, липы, ясеня и дуба. Во-первых, деревья нужны для защиты питомника редких видов растений от северных холодных ветров со стороны дороги. Во-вторых, когда деревья вырастут, послужат живым щитом, защитят наши посадки от квадроциклов, на которых здесь частенько катаются», - рассказал организатор экологической акции, житель Казани Тимур Ескараев.

Фото: © Тимура Ескараева

Участники акции надеются, что когда деревья вырастут, то спасут питомник от непрошенных гостей. Дело в том, что позапрошлой зимой неизвестные злоумышленники вывалили на его территорию грязный снег, устроив незаконную свалку, и погубили часть посадок. Были погублены около 60 саженцев пойменных дубов, которые в дальнейшем планировалось высадить по берегам Казанки. «Живой» забор из деревьев возводится здесь уже не первый год.

«В прошлую осень мы также высадили вокруг питомника 50 саженцев триплоидной осины, но прижились не все деревья», - добавил Ескараев.

В этом году в посадке деревьев участвовали 15 человек. На акцию казанцы пришли целыми семьями. Кроме того, неравнодушные к экологии люди привезли в питомник три новые климатические камеры, которые смастерили своими руками.

Фото: © Тимура Ескараева

«Всего таких камер в Татарстане, да и, наверное, по всей России, пять штук. Две из них стоят в Управлении архитектуры и градостроительства Казани. В них будем выращивать ирис сибирский. Это редкое, краснокнижное растение, которое потом рассадим на территории Русско-Немецкой Швейцарии и по берегам Казанки», — пояснил Тимур Ескараев.

Восстановить популяцию искусственным путем этого капризного растения непросто. Сначала семена проращивают в чашках Петре. В феврале их поместят в климаткамеры, где установлена система термоконтроля, автоматического подогрева и подсветка. Потом растения пересадят в открытый грунт.

«Пока все ресурсы уходят на восстановление популяции краснокнижного ириса сибирского. Мы не будем трогать семена, которые растут в естественной среде, и на сбор которых нужна квота Госкомитета РТ по биоресурсам. Будем их собирать здесь», — подчеркнул Ескараев.

Новые климатические камеры активисты установили в вагончике и провели их тестовый запуск. Сейчас в питомнике насчитывается девять грядок ириса сибирского, один экземпляр Любки двулистной, пять корней пальчатокоренника мясокрасного или лесной орхидеи, несколько десятков пойменных дубов.