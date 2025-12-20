Питерское дежавю и молчание Хмелевского в Уфе: 4-я победа «Ак Барса» в «зеленом дерби»

«Ак Барс» одержал гостевую победу над «Салаватом Юлаевым» – уже четвертую в пяти «зеленых дерби» текущего сезона. О том, чем запомнилось очередное принципиальное противостояние соседей, – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Неудавшийся «сухарь» Билялова, сорванный гол Галимова и «Безнадега точка ру»

«Ак Барс» провел сегодня в Уфе пятое из шести «зеленых дерби» регулярного чемпионата. За 15 дней это была уже третья встреча между соседями. По всей видимости, команды настолько изучили друг друга за последнее время, что это повлияло на исход встречи – соперники сумели разродиться лишь тремя шайбами.

«Не нам выбирать [календарь], как сказали – так и играем», – скажет после матча капитан «Ак Барса» Алексей Марченко. В его словах как будто читалась усталость из старой песни «Иванушек International» «Безнадега точка ру». Зато во второй части сезона «зеленые» соперники хорошенько отдохнут друг от друга (если, конечно, хоккейная судьба не сведет их в плей-офф) – они сыграют только раз, 28 января в Казани.

По сравнению с двумя предыдущими матчами против уфимцев состав «барсов» немного видоизменился – время на перезагрузку получили Дмитрий Яшкин и Григорий Денисенко. Наставник казанцев Анвар Гатиятулин снова дал возможность проявить себя молодежи – 18-летнему Егору Потапову и 19-летнему Игорю Бардину. Предыдущая игра против СКА стала для них дебютной.

Вместо Максима Арефьева в ворота вернулся Тимур Билялов. Опытный голкипер мог бы отстоять третий сухой матч в этом сезоне и 39-й – за всю карьеру в КХЛ, если бы не нападающий уфимцев Владислав Ефремов. За 18 секунд до конца встречи ему удалось забить единственную шайбу хозяев.

Нельзя не упомянуть и еще об одном возвращении у казанцев. После непродолжительной травмы в обойму вернулся Артем Галимов. Напомним, последнюю встречу он провел 3 декабря дома против «Трактора». У нападающего была стопроцентная возможность отличиться в первом же периоде, но голкипер уфимцев Семен Вязовой с его броском справился, совершив один из лучших сейвов уходящей недели КХЛ. Артем после столь неожиданного спасения не смог сдержать улыбки.

Фото: ak-bars.ru

Барабанов отличился, Хмелевский впервые не забил

Феерили в этом матче защитники. Первым отличился Степан Фальковский. Отметим, что это его вторая шайба в сезоне, и снова в ворота «Салавата Юлаева». Отметиться голом в составе казанцев мог еще один защитник – Илья Карпухин, но после просмотра эпизода арбитры его шайбу отменили.

«Парни подъехали праздновать, но я сразу им сказал, что гол вряд ли засчитают. Отменили – не удивился, хотя надеялся. Вспомнил матч с «Металлургом» в начале сезона, где я забил «тачдаун», и гол засчитали», – прокомментировал Карпухин эпизод после матча.

Редкими голами радует в этом году болельщиков «Ак Барса» один из лучших бомбардиров прошлого сезона Александр Барабанов. Однако если бы не его шайба в третьем периоде, не исключено, что дело могло дойти до овертайма. В этом матче Барабанов заработал 29-й балл в личную копилку и по-прежнему держится в числе лучших по результативности в команде – правда, в основном за счет передач.

Впервые после переезда в Казань не отметился во встрече с бывшими одноклубниками ни одним результативным действием Александр Хмелевский. В трех последних матчах 26-летний форвард регулярно забивал в ворота своей бывшей команды.

Фото: ak-bars.ru

Матч в Уфе – ощущение дежавю

По ходу сегодняшней игры складывалось ощущение, что для казанцев продолжается их предыдущая встреча со СКА в Санкт-Петербурге, хотя сложилась она немного по-другому («Ак Барс» уступил 2:3). Сложно сказать, что повлияло на «барсов» в двух последних матчах, но явно не усталость. Так как календарь ничем не отличается от привычного. Матч с уфимцами – лишь второй по счету на выезде. До этого казанцы почти неделю отдыхали.

Анвар Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции также провел параллели между двумя последними играми своих подопечных.

«Провели в поездке два матча, похожие по сюжету: первыми забивали, упускали много возможностей, чтобы увеличить отрыв в счете, допускали ошибки и удаления, которые давали сопернику шанс. Сегодня ребята правильно отреагировали на предыдущий матч, провели хорошую игру и победили», – приводит его слова пресс-служба «Ак Барса».

Впереди у казанцев длинная и непростая домашняя серия из пяти матчей – с «Трактором», «Северсталью», «Автомобилистом», «Авангардом» и «Барысом». До Нового года команда проведет всего две встречи из пяти, так что у подопечных Гатиятулина будет достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к играм со сложными соперниками.

По итогам 39 матчей «Ак Барс» находится на втором месте «Востока», отставая от магнитогорского «Металлурга» на 5 очков (лидер при этом сыграл на три матча меньше). Ближайшую встречу – с «Трактором» казанцы проведут 27 декабря.