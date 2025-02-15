Питерский СКА пригласил болельщика «Ак Барса» на игру с «Барысом»

Фото: пресс-служба ХК СКА

Питерский СКА пригласил 18-летнего фаната «Ак Барса», живущего в Астане, на игру с «Барысом».



Болельщику по имени Амир вручили сувениры и пригласили еще раз посетить «СКА Арену» уже во в день игры с астанинской команды. Во вручении подарков принял участие главный тренер питерской команды, Роман Ротенберг.

Напомним, в начале февраля СКА принимал «Ак Барс» на "СКА-Арене» (3:8). После хет-трика Артема Галимова несколько болельщиков по старой традиции кинули свои кепки и шапки на лед. Помимо Амира задержали отца и сына по имени Роман, который тоже бросил свою шапку на лед арены.

Амира также задержали на матче в Петербурге после того, как он бросил шапку на лед