Питерский разгром: почему «Рубин» без «Даку» был легко торпедирован «Зенитом»

«Рубин» разгромно уступил «Зениту» (0:4) в матче 22 тура РПЛ. Если в завтрашней игре с «Акроном» «Ростов» наберет три очка, казанцы опустятся на восьмую строчку в таблице. Почему поражение команды Рахимова «Зениту» оказалось закономерным и в связи с чем Мирлинд Даку может не сыграть в ближайших матчах за «Рубин» - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Извините, но в Питере я ни с кем разговаривать не буду»

Матч «Зенита» и «Рубина» завершал игровой день в РПЛ. На момент стартового свистка хозяева уже знали результаты встреч прямых конкурентов – «Краснодар» дома разнес «Факел» (5:0), а «Спартак» скатал нулевую ничью в Грозном с «Ахматом». Для «Зенита» победа в матче с «Рубином» была принципиальной с точки зрения развязки чемпионской гонки.

Около года назад казанцы встречались с «сине-бело-голубыми» так же на «Газпром-Арене». Тогда матч завершился сенсационным триумфом коллектива Рахимова (2:0), а после игры защитник «Рубина» Руслан Безруков выдал ту самую скандальную фразу про «денежки» от «Краснодара».

К слову, вчера Безруков наотрез отказался общаться как с казанскими, так и петербургскими журналистами, отшутившись: «Вы сами знаете, чем закончилось мое интервью в прошлом году. Так что, извините, но в Питере я ни с кем разговаривать не буду».

Помимо Безрукова, общаться с журналистами не захотело еще много футболистов «Рубина». Понять гостей было можно: «Зенит» нанес казанцам сокрушительно поражение со счетом 4:0. Если первый тайм еще как-то давал надежду на обоюдную борьбу между командами, то во второй академический час «Рубин» элементарно развалился, о чем потом сказал на послематчевой пресс-конференции Рашид Рахимов.

«Почему команда развалилась во втором тайме? Мы совершили глупость, когда с контратаки пропустили гол. Хотя говорили о том, что, если «Зенит» увязнет в нашей игре, ему будет очень сложно. В первом тайме все складывалось как нужно: были дисциплина и организация. Первый гол был определенным ударом для команды, тут же получили карточку. Во втором тайме «Зенит» еще более усилил атаку, выпустив двух рослых игроков», – сказал Рахимов.

Во многом, исход матча стал понятен еще в начале второго тайма, когда сначала выход один на один реализовал нападающий «Зенита» Лусиано Гонду, а мгновениями спустя удалился защитник «Рубина» Алексей Грицаенко. Следующие три мяча в исполнении Мантуана, Кассьерры и Мостового лишь были подтверждением тотального превосходства «Зенита» в классе над казанской командой. По итогам 90 минут «Зенит» завершил матч с 23 ударами по воротам «Рубина», 71% владением мяча и показателем 2,43 по XG.

Надо отдать должное Сергею Семаку, им были произведены грамотные и правильные замены в перерыве. Вышедший в старте «сине-бело-голубых» форвард Александр Соболев провел невыразительный первый тайм, не реализовав несколько опасных моментов. Ожидаемо, «экс-спартаковец» был заменен в перерыве по игровым причинам. С выходом Кассьерры, Мостового и Гонду хозяева существенно увеличили свой потенциал в атаке, который потом и превратили в четыре забитых мяча.

Травма Даку – когда ждать албанца на поле и почему все так не очевидно

У «Рубина», напротив, возможности в нападении, по аналогии с матчем против «Пари НН» (1:0), были вновь ограничены. Ключевой форвард казанцев Мирлинд Даку пропустил игру с «Зенитом» из-за повреждения. Причем, как отметил Рашид Рахимов, до конца непонятен характер травмы албанского нападающего.

«Травма очень неприятная. Думаю, небольшое хирургическое вмешательство ему понадобится», – заявил наставник казанцев.

Судя по неутешительным прогнозам главного тренера «Рубина», Даку с большей долей вероятности может пропустить и следующий матч против «Крыльев Советов» (5 апреля). Хотя в Петербург балканец прилетел вместе с командой.

В подтрибунном помещении Даку прошел мимо журналистов вместе с остальными футболистами. Разговаривать, естественно, не захотел, но в сторону СМИ доброжелательно кивнул головой. Парадоксально, что никакой хромоты у Даку замечено не было. Он шел уверенным шагом, как и другие игроки. Так что вопросов к характеру травмы албанца предостаточно.

Чуни – пока один из самых провальных трансферов в эпоху Рахимова в «Рубине»

В матче с «Зенитом» Даку логично заменил Марвина Чуни, вышедшего в паре нападения с Дарданом Шабанхаджаем. Ничего выдающегося албанец за первые 45 минут не показал, а во втором тайме и вовсе был заменен. Как сообщил Рашид Рахимов, Чуни играл на уколах в связи с полученной травмой в товарищеском матче против «Оренбурга-2», который состоялся на недавних сборах в Сочи во время паузы на игры национальных сборных. Напомним, «Рубин» отправился на юга в марте вынужденно из-за неудовлетворительного качества газона на клубной базе.

Пока что трансфер Марвина Чуни кажется чуть ли не самым провальным в эпоху Рашида Рахимова. Албанец переходил в «Рубин» примерно за 2 млн евро. На выпускника академии мюнхенской «Баварии» возлагали колоссальные надежды в клубе, но за более чем полугодичное пребывание в команде у Чуни ни одного забитого мяча и ни одной результативной передачи в официальных матчах за «Рубин».

Когда на пресс-конференциях Рашида Рахимова спрашивают его мнение об игре нападающего, он, как правило, защищает форварда, ссылаясь на долгую адаптацию к России и постоянную череду травм, не позволяющую ему показать всего себя.

Тем не менее, затраты на Чуни в контексте сегодняшнего бюджета «Рубина», абсолютно несопоставимы с его вкладом в результаты команды. На фоне последних выступлений того же Даниила Моторина за «КАМАЗ», невольно встает вопрос – а настолько ли он хуже Чуни и правильно ли поступил казанский клуб, отдав его в аренду?

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru