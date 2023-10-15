В Казань прибыла передвижная выставка «Рожденные дважды» с экспонатами из Царского Села

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Сегодня в музее Боратынского, филиале Национального музея Республики Татарстан, открылась передвижная выставка «Рожденные дважды». На ней представлены около ста раритетов, привезенных из Санкт-Петербурга, коллекции музея-заповедника «Царское Село».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Выставка рассказывает о том, каким был город Пушкин и знаменитый дворцово-парковый ансамбль после разрушений во время Великой Отечественной войны. Посетители смогут увидеть фрагменты отделки дворцов и павильонов, собранные на развалинах. Они сохранились сотрудниками музея для восстановительных работ.

«Выставка показывает сохранение красоты, на ней представлены удивительные объекты истории культуры мирового значения. Эта культура создавалась на протяжении 17-18 веков. Во времена войны архитектурные фрагменты хранились в очень непростых условиях. Часть экспонатов прятали в подвалы, зарывали в землю, часть предметов была эвакуирована. Наши предшественники сделали всё, чтобы сохранить предметы для наших современников», — рассказала заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Национального музея РТ Светлана Измайлова.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

По ее словам, над восстановлением элементов трудились фотографы, реставраторы, художники и сотрудники музея. На выставке представлены запечатлённые работы молодых художников, которые были приглашены в Царское село для того, чтобы зафиксировать варварские разрушения, оставленные после фашисткой оккупации.

Посетители могут увидеть картины Александра Васильева, Нины Веселовой, Юрия Тулина, Леонида Хижинского и фотографии Михаила Величко и Ильи Наровлянского.

«Они работали карандашом, тушью, часть работ выполнена в технике акварели и гуаши. Художники верили в то, что занимаются созданием хроники эпохи. Выставка, на мой взгляд, получилась очень трогательной, запоминающейся и громкой. Она напоминает о людях, благодаря которым произошло возрождение царскосельского ансамбля», — отметила организатор проекта, хранитель музейных предметов первой категории Государственного музея-заповедника «Царское село» Наталья Лансере.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Она добавила, что столица Татарстана стала завершающей точкой маршрута масштабной передвижной выставки. «Мы благодарны Национальному музею, который принял в своих стенах „Рожденных дважды“», — резюмировала она.

Выставка будет работать в музее Боратынского с 17 октября по 3 декабря 2023 года.