Питерская жара в зимний вечер: как «татарский» СКА тормознул «Ак Барс»

«Ак Барс» крупно проиграл ключевой матч в Санкт-Петербурге лидеру чемпионата — СКА. Кто в этом виноват и какие выводы предстоит сделать Зинэтуле Билялетдинову — читайте в материале «ТИ-Спорт» из Северной столицы.

СКА забросил семь шайб в ворота «Ак Барса». Особенно усердствовал воспитанник татарстанского хоккея Эмиль Галимов

Фото: ak-bars.ru

Эмиль Галимов напомнил о себе «Ак Барсу»

Команда Романа Ротенберга, пожалуй, провела лучший матч в сезоне, разобрав хваленную оборону Зинэтулы Билялетдинова. Особенно усердствовал воспитанник татарстанского хоккея Эмиль Галимов. Он оформил покер в ворота «Ак Барса», впервые в карьере забил 4 шайбы в одном матче.

Как тут не вспомнить, что в 2020 году Галимов не пригодился Дмитрию Квартальнову в «Ак Барсе», и Эмиль с удовольствием перешел в СКА. При Дмитрии Вячеславовиче казанцы вообще потеряли много знаковых для «Ак Барса» исполнителей, но это уже тема для другого текста.

Но вернемся к вчерашней игре. В разгроме «Ак Барса» деятельно поучаствовал не только Галимов, но и другие хоккеисты с татарскими корнями. Хороши были Марат Хуснутдинов, Марат Хайруллин и Дамир Жафяров.

Команде Билялетдинова очки вчера были нужны, как воздух, чего не скажешь о СКА Фото: ak-bars.ru

«Короли регулярки» против «Магии Билла»

В то же время, Зинэтула Билялетдинов очень быстро «починил» «Ак Барс», и казанская команда уже возглавляла турнирную таблицу Восточной конференции перед матчем с лидером Запада КХЛ — питерским СКА.

Команда Романа Ротенберга с солидным запасом лидирует в лиге. По сути, питерцы уже обеспечили себе первое место в КХЛ по итогам «гладкого чемпионата». На самом деле, «королям регулярки» обычно не очень везет в плей-офф. Но в СКА, похоже, об этом не думают.

В любом случае, с турнирной точки зрения, этот матч имел куда большее значение для «Ак Барса». Все-таки на первое место Востока КХЛ, помимо казанцев, реально претендуют новосибирская «Сибирь», омский «Авангард» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Да и увядший в последнее время магнитогорский «Металлург» не стоит сбрасывать со счетов.

В СКА наверняка рассматривали этот матч, как некую репетицию и прикидку сил будущего соперника по финалу Кубка Гагарина Фото: ak-bars.ru

То есть, команде Билялетдинова очки вчера были нужны, как воздух, чего не скажешь о СКА. Но не все измеряется распределением мест в «регулярке». Вся лига знает, что сейчас именно «Ак Барс» является на Востоке — главным претендентом на финал Кубка Гагарина. «Магия Билла» три года копила силы, отдыхая от хоккея, чтобы заработать на полную мощь.

В СКА наверняка рассматривали этот матч, как некую репетицию и прикидку сил будущего соперника по финалу Кубка Гагарина. Вряд ли кто будет спорить, что именно команда Ротенберга имеет максимальные шансы представить Запад в финале плей-офф.

«Ак Барс» начал матч максимально собрано. Казанцы быстро открыли счет, реализовав первое же большинство в матче Фото: ak-bars.ru

Ставка на Дыняка и причины слабой игры Билялова

То есть, «расслабона» от СКА никто вчера не ждал. Тем более на местной арене случился аншлаг. Доехал в Санкт-Петербург и небольшой десант казанских болельщиков. В общем, все атрибуты большого матча были соблюдены.

Интересно, что Зинэтула Билялетдинов выставил на матч в Санкт-Петербурге более оборонительный состав в линии атаки. Всего одно изменение, но оно говорит обо всем. Острый в нападении Кирилл Панюков уступил свое место в третьем звене силовику и бегунку Никите Дыняку.

Так или иначе, «Ак Барс» начал матч максимально собрано. Казанцы быстро открыли счет, реализовав первое же большинство в матче. После броска Вадима Шипачева шайба по замысловатой траектории опустилась за спину вратарю СКА. Возможно, удача решила вернуть долги звездному форварду. Все-таки, по большей части сезона ему откровенно не везло.

Однако питерцы сравняли счет банальным броском от синей линии от Никишина. Тимуру Билялову, конечно, закрывали обзор. Но, как минимум, вратарь в этом эпизоде казанцев не выручил. Отметим, что в прошедших двух матчах ворота «Ак Барса» защищал Амир Мифтахов.

Тимур Билялов также не давал повода для посадки в запас Показалось, что он немного потерял в игровом тонусе. И вчера, вернувшись в рамку, Билялов уже за первый период пропустил три шайбы Фото: ak-bars.ru

Сыграл он неплохо, но вопрос в другом. Тимур Билялов также не давал повода для посадки в запас Показалось, что он немного потерял в игровом тонусе. И вчера, вернувшись в рамку, Билялов уже за первый период пропустил три шайбы. Итоговый результат 4:7. Непонятно только, почему Билялетдинов не попробовал заменить Тимура по ходу игры.

– Мы об этом говорили, но решили, что не было смысла это делать, дали возможность доработать до конца. Мы очень спокойно к этому относимся, у нас два достаточно надёжных вратаря. Сегодняшний матч – исключение, такое бывает. Это не проблема Тимура, а всей команды, поэтому мы в своих вратарей верим, - пояснил Билялетдинов корреспонденту «ТИ-Спорт».

Мифы о Билялетдинове

Из положительного стоит отметить игру молодых талантов «Ак Барса». Долгое время существовал миф, что Зинэтула Билялетдинов не умеет работать с молодыми хоккеистами. С одной стороны, можно сказать, что молодому непросто пробиться в состав «Ак Барса» при этом тренере. Но с другой, если игрок пробился, то растет у Билла до серьезного уровня КХЛ, а зачастую, и выше. Раньше это были Владимир Ткачев или Альберт Яруллин, а сейчас Воронков и Сафонов, которые накануне вновь сыграли ключевую роль в составе «барсов». Но их голов оказалось мало.

Если игрок пробился, то растет у Билла до серьезного уровня КХЛ, а зачастую, и выше. Раньше это были Владимир Ткачев или Альберт Яруллин, а сейчас Воронков и Сафонов Фото: ak-bars.ru

В заключительном периоде из «Ак Барса» будто выпустили воздух. Если по итогам 40 минут шел равный хоккей, то в третьем периоде СКА добавил, а казанцы, показалось просто сдались. Корреспондент «ТИ-Спорт» уточнил у Билялетдинова, согласен ли он с нашей оценкой.

– Связано это с ошибками, а почему они произошли, нам надо разобраться, сделать выводы. К сожалению, я тоже недоволен, что такое количество шайб было, мы столько никогда не пропускали. Но, видимо, где-то эмоции захлестнули, за счёт этого потеряли концентрацию.

Какой может быть комментарий? Весёлая игра получилась, я понимаю, что зрители получили удовольствие, но не мы. Ничего не предвещало такого, к сожалению, мы допускали ненужные ошибки, после чего нам забивали. Есть вопросы, которые нужно поправлять, мы будем работать, исправлять их и улучшать игру, - считает тренер.

Крупным поражением в Санкт-Петербурге «Ак Барс» здорово подпортил впечатление от преображения команды при Зинэтуле Билялетдинове. Не зря тренер почти после каждой игры говорит, что работы еще много.